Ещё
На Урале кот задушил младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком"
"Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком"

На Урале кот задушил младенца 

Дни.ру 33 минуты назад
В Челябинской области в одном из частных домов скончался месячный грудничок. Родственники малыша полагают, что причиной смерти могло стать удушье.
На лицо ребенка якобы села кошка, передает сайт «Комсомольская правда». Тело малыша без видимых признаков насильственной смерти обнаружила мать. К ребенку запрыгнула кошка и, по предварительным данным, могла сесть ему на лицо. Когда женщина прогнала животное, было слишком поздно — малыш задохнулся. По факту гибели мальчика следственными органами региона проводится проверка, пишет Ura.ru.
Дни.ру: последние новости
"Вульгарная и похотливая": Седокову распекли за пикантное фото с сыном Директор детского сада станцевала воспитанникам стриптиз (видео) Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»9
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Понаровская готовит грандиозное возвращение8
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
Нагиев удивил интимным признанием48
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение