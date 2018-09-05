Муж бросил свою беременную жену с тремя детьми и ушел к другой женщине.

Моя мама — крутая. И я сейчас вам расскажу почему. Когда она была на восьмом месяце беременности, мой отец сказал ей, что, во-первых у него был роман с какой-то девицей на 8 лет моложе его и, во-вторых он хотел развестись. У них было четверо детей (включая меня), а моя мама не работала, и никогда не заканчивала колледж из-за того, что она все время заботилась о нас, поэтому она действительно не могла прокормить всех нас. Мой отец переехал и буквально ушел из нашей жизни, прежде чем я родился, и продолжал жениться и разводиться еще 3 раза и вообще был полностью эгоистичным человеком всю оставшуюся жизнь. Я уверен, что моя мама плакала и жалела себя всего пару минут, а потом взяла себя в руки и сказала: «Нет! Так не пойдет!» и начала бороться.

Она сразу же подала заявку на продовольственные талоны, чтобы она могла накормить нас (мы жили благодаря им в течении 6 месяцев, пока она не нашла работу и снова встала на ноги). Мама трудилась на двух работах полный рабочий день следующие 20 лет, чтобы поддержать нас. Каждый вечер она приходила домой измученная, но все равно помогала нам с нашими научными проектами, домашней работой и т. д.. Она была просто потрясающим человеком и образцом для подражания, несмотря на все то дерьмо, которое было в ее жизни.

Она никогда ни с кем не встречалась, пока мы росли, потому что она думала, что очень трудно найти парня, который захочет жить с матерью-одиночкой четырех детей.

Сейчас она снова вышла замуж и счастливо влюблена, так что все заканчивается хорошо. Было много взлетов и падений, но сейчас я и мои трое братьев — успешны, независимы и счастливы, и это на 100% благодаря нашей матери.