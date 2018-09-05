Дочки-матери: Светлана Лобода и ее дочь Ева одеваются в одном стиле

1 Самые стильные на школьной линейке

Еще больше звездных школьных линеек

Первый звонок: звездные родители проводили детей в первый классВ первый учебный день ленты звезд, которые отвели своих детей в школу, наполнились парными луками с торжественной школьной линейки. Фотографию своей старшей дочери выложила и певица Светлана Лобода . Поклонники мгновенно засылали звездную семью комплиментами, особенно отметив их единый стиль. На Евангелине — классическая школьная форма с клетчатой юбкой, синим жакетом и белой рубашкой. Светлана выбрала для школьной линейки не менее официальный образ: на фото видны белая рубашка и черный пиджак или пальто. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1860332527865514779_249609133"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9984375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.9984375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); 2 Светлана Лобода и Евангелина: идеальный double look У Светланы Лободы действительно получается одеваться с дочкой в едином стиле, не только на школьной линейке, — на общих фотографиях они всегда выглядят очень гармонично, но без нарочитости.

3 Мнение эксперта: как одеваться с ребенком в одном стиле Елена Ивченко, стилист, имиджмейкер, шопинг-консультант

«Одевайте ребенка в ту одежду, которая понравилась бы и вам»

Многие ошибочно полагают, что есть какая-то особая детская мода. Но на самом деле в детской моде действуют те же самые законы, что во взрослой. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок одевался стильно, просто выбирайте ему одежду, которая понравилась бы и вам, конечно же, с поправкой на «детские» узоры, цвета и крой одежды. Вот в чем секрет гармоничности Светланы Лободы с дочкой.

Кстати, искать стилистически одинаковые наряды советую вам в магазинах одежды, где есть и взрослый, и детский отдел. Там соблюдается единство коллекций.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/