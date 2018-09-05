В Старом Крюково провели акцию «Не отнимайте солнце у детей»

С 3 по 4 сентября в девятом и восьмом микрорайонах прошли антитеррористические акции, приуроченные ко дню памяти Бесланской трагедии.

В мероприятиях приняли участие школа 853 в корпусе 912 и школа 1528 в корпусе 817, а также госучреждение «Славяне».

В акциях приняли участие 250 школьников. Ребятам рассказали о событиях, которые произошли в Беслане в 2004 году, о террористах, захвативших в заложники школьников в первые дни сентября. Дети смогли увидеть фотографии с места событий, узнать как проходило освобождение заложников, кто штурмовал здание школы, спасая детей.

Дети живо реагировали на полученную информацию, задавали много вопросов. Получая ответы, дети вместе с ведущим мероприятия обсуждали понятие терроризма, его последствия. Говорили о безопасности и сочувствии к людям.