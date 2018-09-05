На Майской горке началось строительство нового детского сада на 280 мест

До конца 2019 года здесь должен появится новый детский сад на 280 мест

Сегодня началось строительство нового детского сада на 280 мест, расположенного в округе Майская горка. Его должны сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Стоимость работ — 227 миллионов рублей.

Деньги на здание выделены из городского, областного и федерального бюджета. Сад рассчитан на 12 групп детей, 4 из которых — ясельные. Контракт с подрядчиком, ООО «Белый дом», заключили третьего сентября. После установки ограждения начнется забивка свай — этот этап может занять полтора месяца.

— Потребность округа Майской горки в образовательных учреждениях очень высока: здесь активно возводятся жилые дома, проживает много молодых семей. На 20 августа по округу в очереди на устройство ребенка в детский сад числится 1378 ребятишек, из них 682 — от 1,5 до 3 лет. Конечно, жители очень ждут появления нового детского сада, ход работ будет на контроле буквально в ежедневном режиме, этому способствует и тот факт, что подрядная организация — местная, — рассказала заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова

Пресс-служба городской администрации сообщает, что «в ближайшей перспективе» в округе Майская горка возведут школу на 1600 мест с бассейном, детский сад на 125 мест в Соломбале, школа на 850 мест в округе Варавино-Фактория. Там же сейчас подбирается место для строительства детского садика.