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На Майской горке началось строительство нового детского сада на 280 мест
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На Майской горке началось строительство нового детского сада на 280 мест 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
До конца 2019 года здесь должен появится новый детский сад на 280 мест
Сегодня началось строительство нового детского сада на 280 мест, расположенного в округе Майская горка. Его должны сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Стоимость работ — 227 миллионов рублей.
Деньги на здание выделены из городского, областного и федерального бюджета. Сад рассчитан на 12 групп детей, 4 из которых — ясельные. Контракт с подрядчиком, ООО «Белый дом», заключили третьего сентября. После установки ограждения начнется забивка свай — этот этап может занять полтора месяца.
— Потребность округа Майской горки в образовательных учреждениях очень высока: здесь активно возводятся жилые дома, проживает много молодых семей. На 20 августа по округу в очереди на устройство ребенка в детский сад числится 1378 ребятишек, из них 682 — от 1,5 до 3 лет. Конечно, жители очень ждут появления нового детского сада, ход работ будет на контроле буквально в ежедневном режиме, этому способствует и тот факт, что подрядная организация — местная, — рассказала заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что «в ближайшей перспективе» в округе Майская горка возведут школу на 1600 мест с бассейном, детский сад на 125 мест в Соломбале, школа на 850 мест в округе Варавино-Фактория. Там же сейчас подбирается место для строительства детского садика.
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