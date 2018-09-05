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Об отношениях детей и родителей поговорят на Вилиса Лациса
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Об отношениях детей и родителей поговорят на Вилиса Лациса 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Бесплатный семинар «Как растить ребенка уверенным и ответственным?» состоится 11 сентября в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.
— На семинаре мы поговорим о том, что делаем мы, родители, для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно, чтобы учились брать ответственность на себя, что такое уверенность и ответственность и откуда вообще они берутся. А также поделимся действенными способами родительского влияния на формирование уверенности и ответственности у ребенка, — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Акимова.
Семинар пройдет с 19.00 до 21.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничено. (ск)
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