Об отношениях детей и родителей поговорят на Вилиса Лациса

Бесплатный семинар «Как растить ребенка уверенным и ответственным?» состоится 11 сентября в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. — На семинаре мы поговорим о том, что делаем мы, родители, для того, чтобы дети чувствовали себя уверенно, чтобы учились брать ответственность на себя, что такое уверенность и ответственность и откуда вообще они берутся. А также поделимся действенными способами родительского влияния на формирование уверенности и ответственности у ребенка, — рассказала заместитель руководителя филиала Ольга Акимова Семинар пройдет с 19.00 до 21.00. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничено. (ск)