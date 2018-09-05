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Полицейские приехали в гости в отделение дерматологии с группой лазерной хирургии «Института здоровья детей».
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Полицейские приехали в гости в отделение дерматологии с группой лазерной хирургии «Института здоровья детей». 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Постовые полицейские Юго-западного округа г. Москвы в преддверии своего профессионального праздника приехали в гости в отделение дерматологии с группой лазерной хирургии «НМИЦ здоровья детей».
Полицейские рассказали ребятам о всех деталях своей профессии, пообщались с ребятами и провели увлекательный инструктаж. Некоторые ребята смогли примерить полицейские фуражки и почувствовать полицейскими. Красочная игровая комната отделения дерматологии превратилась в этот день в небольшой патрульный пост, где взрослые и дети весело провели время. Для детей были подготовлены подарки и сюрпризы.
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