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Загородняя: Погибший в Вольске ребенок воспитывался в неблагополучной многодетной семье
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Загородняя: Погибший в Вольске ребенок воспитывался в неблагополучной многодетной семье 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Семилетний ребенок, погибший в результате падения с балкона своего дома в Вольске, воспитывался в многодетной семье, которая, по предварительным данным, находилась в социально опасном положении, сообщила корреспонденту ИА «Свободные новости» уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя.
По информации омбудсмена, семья состояла на учете как нуждающаяся в помощи и, как ей стало известно со слов представителей администрации, была многодетной. Однако погибший ребенок оставался единственным несовершеннолетним из числа своих братьев и сестер, остальные уже выросли.
«Сложная была семья, работали с ребенком», — рассказала Татьяна Загородняя.
Напомним, по имеющимся данным, 2 сентября около часа дня на улице Хальзова ребенок выпал с балкона. Мать ушла в гости, ее старшая дочь оставила младшего брата и своего сына того же возраста на попечение среднего сына, 18-летнего юноши. Его позвали на улицу друзья, и, когда его младший брат погиб, он стоял у подъезда.
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