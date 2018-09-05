Загородняя: Погибший в Вольске ребенок воспитывался в неблагополучной многодетной семье

Семилетний ребенок, погибший в результате падения с балкона своего дома в Вольске, воспитывался в многодетной семье, которая, по предварительным данным, находилась в социально опасном положении, сообщила корреспонденту ИА «Свободные новости» уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя

По информации омбудсмена, семья состояла на учете как нуждающаяся в помощи и, как ей стало известно со слов представителей администрации, была многодетной. Однако погибший ребенок оставался единственным несовершеннолетним из числа своих братьев и сестер, остальные уже выросли.

«Сложная была семья, работали с ребенком», — рассказала Татьяна Загородняя.

Напомним, по имеющимся данным, 2 сентября около часа дня на улице Хальзова ребенок выпал с балкона. Мать ушла в гости, ее старшая дочь оставила младшего брата и своего сына того же возраста на попечение среднего сына, 18-летнего юноши. Его позвали на улицу друзья, и, когда его младший брат погиб, он стоял у подъезда.