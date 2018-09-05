Ещё
Полицейские навестили детей в Гагаринском институте «здоровья детей».
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские навестили детей в Гагаринском институте «здоровья детей». 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Постовые полицейские патрульно-постовой службы УВД по Юго-западному административному округу г. Москвы приехали в гости в отделение дерматологии с группой лазерной хирургии «Института здоровья детей».
Данные встречи помогают маленьким пациентам забыть хотя бы на небольшое время о своей болезни, также получить приятные эмоции и впечатления. Отделение дерматологии и лазерной хирургии «НМИЦ здоровья детей» — это первое и единственное в России профильное медицинское отделение для детей с врожденным генетическим заболеванием Буллёзный эпидермолиз, которое совместно с Благотворительным Фондом «Дети-бабочки» уже долгое время оказывает медицинскую помощь по комплексному обследованию и необходимому симптоматическому лечению детей с данным редким заболеванием.
Управа района Гагаринский: последние новости
В Москве будут вручать премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА» 1 сентября в отделениях «Ясенево», «Севастопольский», «Олимпия», «Гагаринский» Центра спорта и образования «Самбо-70» прошли дни открытых дверей Самую большую тыкву в России покажут 5 сентября в «Аптекарском огороде»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа черта характера, приносящая богатство18
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»15
Назван идеальный размер женской груди66
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение