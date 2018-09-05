Полицейские навестили детей в Гагаринском институте «здоровья детей».

Постовые полицейские патрульно-постовой службы УВД по Юго-западному административному округу г. Москвы приехали в гости в отделение дерматологии с группой лазерной хирургии «Института здоровья детей».

Данные встречи помогают маленьким пациентам забыть хотя бы на небольшое время о своей болезни, также получить приятные эмоции и впечатления. Отделение дерматологии и лазерной хирургии «НМИЦ здоровья детей» — это первое и единственное в России профильное медицинское отделение для детей с врожденным генетическим заболеванием Буллёзный эпидермолиз, которое совместно с Благотворительным Фондом «Дети-бабочки» уже долгое время оказывает медицинскую помощь по комплексному обследованию и необходимому симптоматическому лечению детей с данным редким заболеванием.