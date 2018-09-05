Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила

В поисках приняли участие почти 700 человек, собаки-ищейки, а также БПЛА.

В китайском автономном районе Гуанси-Чжуанском после четырехдневных поисков нашли заблудившуюся в лесу 22-месячную девочку.

Как сообщает издание Asia One, ребенок зашел в лес, играя рядом с деревней с другими детьми. Отец понял, что дочь потерялась, когда девочка не пришла на обед. Родственники сразу же бросились искать потерявшегося ребенка. Об исчезновении девочки полиция узнала лишь на следующий день.

Полицейские и местные жители прочесывали окрестные холмы, заросшие лесом. В поисках приняли участие почти 700 человек, собаки-ищейки, а также БПЛА. Кроме того, сотрудники полиции проверяли записи с камер видеонаблюдения.

На четвертый день поисков один из жителей населенного пункта услышал странные звуки, которые доносились из кустарника на крутом склоне холма. Полицейские осмотрели указанное место и нашли пропавшую девочку. Ее тело было покрыто ссадинами, порезами и следами укусов насекомых. Ребенка доставили в больницу. После нескольких дней, проведенных в лесу, она страдала от обезвоживания, в остальном была здорова.