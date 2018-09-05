От игрушек до подростковых проблем: 17 полезных брошюр для калининградских родителей

Региональное министерство социальной политики подготовило для родителей список книг и буклетов, которые могут помочь в решении самых разных вопросов. Об этом сообщается на сайте структуры правительства области.

В перечне 17 книг и брошюр. В нём родители могут найти профессиональные советы, как спасти своих детей от «групп смерти», что необходимо знать при усыновлении, чем полезны шахматы для ребёнка, как выбрать игрушки и подготовиться к детскому саду, как рассказать сыну или дочке о людях с инвалидностью.

"Практически каждая страничка содержит ссылки на законодательные акты, дополнительную литературу и научные труды по проблематике, схемы, фотографии и таблицы, контактные телефоны учреждений и специалистов. Такая «централизованная социальная библиотека» — огромная помощь для специалистов, работающих с семьями, а также родителей, опекунов и усыновителей", — говорится в сообщении министерства.

Посмотреть полный список рекомендованной литературы можно здесь.