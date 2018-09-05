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В Ульяновске воспитательница реабилитационного центра избила детей ремнем
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В Ульяновске воспитательница реабилитационного центра избила детей ремнем 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку по факту нанесения побоев трем девочкам воспитательницей реабилитационного центра для несовершеннолетних «Открытый дом» за отказ спать в тихий час. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.
"По предварительной информации, воспитательница 4 сентября нанесла удары ремнем по ногам трем девочкам, которые не хотели спать во время тихого часа. Об этом стало известно от руководства учреждения, которому, в свою очередь, сообщила другая воспитательница, заступившая на смену", — сказал собеседник агентства.
Зима уточнил, что в учреждении находятся дети и подростки из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Реабилитационный центр предоставляет услуги по круглосуточному пребыванию.
В рамках проверки надзорное ведомство оценит деятельность должностных лиц учреждения, не обеспечивших надлежащий контроль и соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
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