Дети из Братеева узнают историю улиц Москвы

Библиотека № 150 в честь Дня города организует для детей района виртуальную тематическую экскурсию по улицам Москвы. Пройдет она 7 сентября в 11:00. Об этом редакции газеты «Братеево» сообщили представители читальни.

Сотрудники библиотеки решили пополнить знания местных детей об истории родного перед праздником, 871-летием Москвы. Гостям экскурсии будут показывать видеоролики, на которых запечатлены улицы столицы, а ведущая встречи сопроводит их интересными и полезными справками. Детям расскажут, почему та или иная улица называется именно так, какие функции они выполняли в давние времена, что там находится сейчас. Затем библиотекарь проведет викторину и краеведческую игру, чтобы проверить усвоенные знания.