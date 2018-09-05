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Дети из Братеева узнают историю улиц Москвы
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Дети из Братеева узнают историю улиц Москвы 

Управа района Братеево города Москвы + ещё 1 57 минут назад
Фото: Братеево
Библиотека № 150 в честь Дня города организует для детей района виртуальную тематическую экскурсию по улицам Москвы. Пройдет она 7 сентября в 11:00. Об этом редакции газеты «Братеево» сообщили представители читальни.
Сотрудники библиотеки решили пополнить знания местных детей об истории родного перед праздником, 871-летием Москвы. Гостям экскурсии будут показывать видеоролики, на которых запечатлены улицы столицы, а ведущая встречи сопроводит их интересными и полезными справками. Детям расскажут, почему та или иная улица называется именно так, какие функции они выполняли в давние времена, что там находится сейчас. Затем библиотекарь проведет викторину и краеведческую игру, чтобы проверить усвоенные знания.
«Мы обязательно коснемся Красной площади, обсудим, почему она «красная» и когда стала таковой, какой была до этого и так далее. Затем перейдем к улицам: Арбату, Солянке, Моховой и другим. После теоретической части устроим викторину. Например, дети должны будут определить, элемент какого здания изображен на фотографии», — рассказала редакции сотрудница библиотеки Оксана Дмитриева.
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Женский форум
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