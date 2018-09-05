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Видео: две сотни жителей Новосибирска хором спели песню Басты
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Видео: две сотни жителей Новосибирска хором спели песню Басты 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 5 сентября жители Новосибирска хором спели песню Басты и пожертвовали деньги, чтобы помочь болеющим детям.
Мероприятие проходило в лофте «Подземка». На акцию, организованную любительским хором «Первый Хор» и детским благотворительным фондом «Солнечный Город», пришли новосибирцы разных возрастов. По оценке PR-директора «Солнечного Города» Марии Малкиной, участие в акции приняли около 200 человек.
«Было здорово, что приехало много семей с детьми, кто-то даже приехал с собакой. Было тепло и душевно. Здорово, когда можно сделать что-то интересное и помочь при этом детям», — рассказала Мария Малкина.
Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева.
«Мы собираем деньги на оплату труда нянь, ухаживающих в больницах Новосибирска за детьми, оставшимися без родителей», — пояснила Мария Малкина.
Похожая акция прошла в конце июня 2017 года — тогда благотворительный запев был посвящён дню рождения легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя, а все вырученные деньги направили на помощь детям с ограниченными возможностями.
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