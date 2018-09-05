Корь атакует: что делать, чтобы не заболеть

Грузии медики зафиксировали вспышку кори. С начала года заболели более 1 тысячи человек, в том числе 350 детей. Лидер по количеству заболевших корью является Аджария.

На втором месте по количеству заболевших Тбилиси, на 3-ем — Кутаиси. С диагнозом «корь» в инфекционные отделения ежедневно поступают около десяти человек. Медики объясняют рост заболеваемости корью отказом от прививок. В группе риска — люди старше 45 лет со слабым иммунитетом и дети до 1 года.

Вспышку кори зафиксировали и на юге Молдовы — 198 заболевших, в основном дети. В школах и детских садах у родителей требуют справки о вакцинации детей против кори. Из-за вспышки заболевания на границе ввели повышенные меры безопасности. Всех въезжающих в Молдову детей внимательно осматривают врачи и таможенники. За последние десять лет уровень вакцинации от кори в Молдове снизился на 10%. Первичную вакцинацию делают 87% детей в Молдове.

Корь — инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Симптомы кори: высокая температура до 40,5 C и характерная красная сыпь на коже. Более 95% случаев заболевания корью — у детей до 16 лет. У переболевших корью на всю жизнь развивается стойкий иммунитет.

До начала XX века корь была одним из самых опасных и смертельных заболеваний. Прививку против кори создали в1966 году. Вакцинация единственное эффективное средство от кори.

Что делать, чтобы не заболеть корью, рассказала телеканалу «МИР 24» заведующая инфекционным отделением Детской городской клинической больницы Святого Владимира, кандидат медицинских наук Александра Антоненко.

Интервью смотрите в видеоролике.

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