Детей из Войковского обучат бальным танцам

Танцевальный клуб Dancepride проводит набор в группы спортивных бальных танцев.

Занятия проходят на базе ГБОУ «Школа № 224» на Ленинградском шоссе. Для обучения приглашаются дети в возрасте от шести лет.

— Мы ставим осанку, развиваем координацию, мотивируем на успех и готовим к соревнованиям различного масштаба, — рассказал представитель танцевального клуба.

Записаться в группы можно на сайте клуба http://dancepride.ru/. Телефон для справок: 8 (903) 146-89-06. Уроки проводятся по адресу Ленинградское шоссе, 54. (мю)