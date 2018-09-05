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Детей из Войковского обучат бальным танцам
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Детей из Войковского обучат бальным танцам 

Управа района Войковский 47 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Танцевальный клуб Dancepride проводит набор в группы спортивных бальных танцев.
Занятия проходят на базе ГБОУ «Школа № 224» на Ленинградском шоссе. Для обучения приглашаются дети в возрасте от шести лет.
— Мы ставим осанку, развиваем координацию, мотивируем на успех и готовим к соревнованиям различного масштаба, — рассказал представитель танцевального клуба.
Записаться в группы можно на сайте клуба http://dancepride.ru/. Телефон для справок: 8 (903) 146-89-06. Уроки проводятся по адресу Ленинградское шоссе, 54. (мю)
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