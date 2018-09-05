«Мы предлагаем другие виды спорта»: рассказываем, о судьбе футбола в Нижнем Новгороде после ЧМ

«Это нормальное явление»: Мы обзвонили несколько спортивных школ Нижнего Новгорода, где есть секции мини-футбола (потому что большой футбол доступен не всем). В большинстве учебных частей нам сообщили, что ЧМ очень популяризировал футбол.

МБУ ДО «ДЮЦ „Сормово“ (на бульваре Юбилейном, 30)

— У нас ажиотаж в сентябре всегда на все виды спорта — это нормальное явление, поскольку родители хотят пристроить детей любого возраста, — сообщила работница детского-юношеского центра в Сормовском районе. — Однако в этом году футбол пользуется большей популярностью — были звонки от родителей, чьим детям всего один год! В этом году у нас будет набрано две группы по 15 человек 7-летних детей и две группы по 15 человек 6-летних детей, но места уже не вакантны. Когда занимают все места на футбол, как сейчас, мы предлагаем другие виды спорта: конькобежный спорт, лыжные гонки и для мальчиков греко-римскую борьбу. Платных групп у нас нет.

МАУ ДО „ДЮСШ по футболу“ (на Дьяконова, 31)

— Я вам скажу, что ЧМ очень сильно популяризировал футбол, — поделился с нами тренер вратарей на стадионе „Северный“ Никита Мурыгин. — Дети конечно тянутся, но больше сами родители — ведут в секцию ребят даже дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Мундиаль плодотворно повлиял в плане привлечения общественности к спорту. Я заметил, что в городе люди стали уделять футболу больше времени: играющих детей во дворах стало больше, за играми нашего клуба следят. Посмотрим, как будет дальше. У нас более профессиональный уклон, но желающих всё равно много — я высматриваю из них ребят, у которых способности к вратарской деятельности развиты сильнее. У каждого тренера есть свой возраст: у кого-то дети 2007 года рождения, у кого-то 2010. И каждый занимается со своими группами. Ограниченного количества мест у нас нет — у тренеров есть помощники, которые берут нагрузку на себя. Многое зависит от времени года. Какой-то катастрофической проблемы нет, все дети нормально занимаются — если им понадобится, то в городе есть другие футбольные школы.

Однако о футбольной феерии в Нижнем Новгороде говорят не все. У некоторых секций плотный поток желающих был и в предыдущие года.

МБУ ДО „ДС „Заречье“ (на Арктической, 7)

— У нас всё в таком же объёме, как в прошлом, как и в позапрошлом годах — количество мест же ограничено, — сказала сотрудница Дворца спорта „Заречье“. — На мини-футболе у нас два тренера, и они не возьмут больше людей: как было определенное количество мест в отделении, так и осталось. Объём занимающихся детей у нас ограничен и площадками, и временем, и тренерским составом. Если будет много желающих, то всех взять не получится — платной основы нет, поскольку у нас полностью бесплатное образование. Бесплатные услуги мы оказываем с 8 утра до 8 вечера — потом идёт коммерческое время. Туда приходят только взрослые, детских групп очень мало.

МАУ ДО „Дворец Спорта „Юность“ (На Ярошенко, 5а)

— С самого начала, как только открыли „Дворец Спорта „Юность“, у нас нет отбоя от детей, — поведала работница этого места. — К сожалению, мы не можем принять всех желающих. Особый наплыв всегда — ребятишки хотят заниматься футболом, тем более сейчас идёт такая пропаганда этого вида спорта. У нас работает два тренера: один из них преподаватель высшей категории, другой бывший мини-футболист. У них занимается почти 200 детей.

Женщина рассказала, что в этом году набирали 100 человек и уже всех взяли — всё забито было уже на 3 сентября. Этих ребят взяли в спортивно-оздоровительные группы, а из них будет отбор в четыре команды „Дворца Спорта „Юность“, которые уже профессионально играют.

Но есть и пара историй о том, как сильно чемпионат мира по футболу в России повлиял на развитие футбольных секций в Нижнем Новгороде.

— До чемпионата мира у нас не было возможности открывать отделение футбола — был мини-футбол, — рассказала нам заместитель директора по учебно-спортивной работе Татьяна Сивакина. — Там работали два тренера, которые по своей специализации именно футболисты. С 1 сентября мы открыли отделение именно по футболу — там будут работать четыре штатных сотрудника, тренеры-профессионалы. Мини-футбол сейчас приостановлен, потому что дети, занимающиеся там, с криками „Ура“ перешли в отделение футбола. Мы организуем 13 групп со средней наполняемостью 20-25 человек. В день открытых дверей было очень много звонков и процентов 80 желающих, как я думаю, придут именно на футбол (следующий день открытых дверей будет 10 сентября в 19:00). Самый младший возраст занимающихся — 2011 год рождения, а самый старший — 2005 год рождения.

Нижегородка сказала, что вакантные места на Мещере ещё есть. Однако, если количество желающих превысит их, то будет проводиться конкурсный отбор. Он заключается в тестировании: детям предложат 3 упражнения по общефизической подготовке. Ребята с лучшими показателями займут свободные места.

МАУ ДО ДЮЦ „Юбилейный“.

— Некий ажиотаж есть, дети идут и звонки поступают, — сообщили нам в учебном центре. — Вообще же у нас система такая — своего помещения нет, мы работаем на базе школ и тренер, работающий там, набирал из тех, кто посещал эту школу. Сейчас родители звонят нам и ищут, куда бы пристроить ребёнка для занятий по футболу — они готовы идти заниматься даже в другую школу. У нас две площадки на базе школ. Набор всё ещё идет и продлится до конца сентября. Если желающих будет очень много, то мы будем искать педагогов, которые смогут взять ещё детей.

Если вы хотите записать своего ребёнка в секцию по футболу, то вам пригодится перечень спортивных школ Нижнего Новгорода, где обучают этому спорту — здесь вы найдёте адреса и телефоны организаций.