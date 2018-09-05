Ещё
Наследие ЧМ-2018: в секции по футболу в Нижнем Новгороде приводят годовалых малышей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наследие ЧМ-2018: в секции по футболу в Нижнем Новгороде приводят годовалых малышей 

nn.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: nn.ru
Мы обзвонили несколько спортивных школ Нижнего Новгорода, где есть секции мини-футбола (большой футбол доступен не всем). В большинстве учебных частей нам сообщили, что ЧМ способствовал популяризации футбола.
ДЮЦ «Сормово» (бульвар Юбилейный, 30)
— У нас ажиотаж в сентябре всегда на все виды спорта — это нормальное явление, поскольку родители хотят пристроить детей любого возраста, — сообщила работница детского-юношеского центра в Сормовском районе. — Однако в этом году футбол пользуется большей популярностью — были звонки от родителей, чьим детям всего один год!
В этом году у нас будет набрано две группы по 15 человек семилетних детей и две группы по 15 человек шестилетних детей, но места уже заняты. Когда мест на футбол, как сейчас, не остается, мы предлагаем другие виды спорта: конькобежный спорт, лыжные гонки и для мальчиков греко-римскую борьбу. Платных групп у нас нет.
ДЮСШ по футболу (улица Дьяконова, 31)
— ЧМ очень сильно популяризировал футбол, — поделился с нами тренер вратарей на стадионе «Северный» Никита Мурыгин. — Дети, конечно, тянутся, но больше сами родители — ведут в секцию ребят даже дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).
Мундиаль плодотворно повлиял в плане привлечения общественности к спорту. Я заметил, что в городе люди стали уделять футболу больше времени: играющих детей во дворах стало больше, за играми нашего клуба следят. Посмотрим, как будет дальше.
У нас более профессиональный уклон, но желающих всё равно много — я высматриваю из них ребят, у которых способности к вратарской деятельности развиты сильнее. Ограниченного количества мест у нас нет — у тренеров есть помощники, которые берут нагрузку на себя.
Дворец спорта «Заречье»» (улица Арктическая, 7)
— У нас всё в таком же объёме, как в прошлом, как и в позапрошлом годах — количество мест же ограничено, — сказала сотрудница Дворца спорта «Заречье». — На мини-футболе у нас два тренера, и они не возьмут больше людей: как было определенное количество мест в отделении, так и осталось.
Число занимающихся детей у нас ограничен и площадками, и временем, и тренерским составом. Если будет много желающих, то всех взять не получится — платных секций нет.
Дворец Спорта «Юность» (улица Ярошенко, 5а)
— С самого начала, как только открыли дворец спорта «Юность», у нас нет отбоя от детей, — поведала работница учреждения. — К сожалению, мы не можем принять всех желающих. Особый наплыв всегда — ребятишки хотят заниматься футболом, тем более сейчас идёт такая пропаганда этого вида спорта. У нас работает два тренера: один из них — преподаватель высшей категории, другой — бывший мини-футболист. У них занимается почти 200 детей.
Женщина рассказала, что в этом году набирали 100 человек и уже все места заняты. Этих ребят взяли в спортивно-оздоровительные группы, а из них будет отбор в четыре команды «Юности», которые уже профессионально играют.
ДЮСШ «Мещера» (улица Карла Маркса, 17)
— До чемпионата мира у нас не было возможности открывать отделение футбола — был мини-футбол, — рассказала нам заместитель директора по учебно-спортивной работе Татьяна Сивакина. — Там работали два тренера, которые по своей специализации именно футболисты. С 1 сентября мы открыли отделение именно по футболу — там будут работать четыре штатных сотрудника, тренеры-профессионалы.
Занятия по мини-футболу сейчас приостановлены, потому что дети, занимающиеся там, с криками «Ура» перешли в отделение футбола. Открыто 13 групп со средней наполняемостью 20–25 человек. В день открытых дверей было очень много звонков и процентов 80 желающих, как я думаю, придут именно на футбол (следующий день открытых дверей будет 10 сентября в 19:00). Самый младший возраст занимающихся — 2011 год рождения, а самый старший — 2005 год рождения.
Вакантные места в спортшколе на Мещере ещё есть. Однако, если количество желающих превысит их, то будет проводиться конкурсный отбор. Он заключается в тестировании: детям предложат 3 упражнения по общефизической подготовке. Ребята с лучшими показателями займут свободные места.
ДЮЦ «Юбилейный»
— Некий ажиотаж есть, дети идут и звонки поступают, — сообщили нам в учебном центре. — Вообще же у нас система такая — своего помещения нет, мы работаем на базе школ, и тренер, работающий там, набирал из тех, кто посещал эту школу. Сейчас родители звонят нам и ищут, куда бы пристроить ребёнка для занятий по футболу — они готовы идти заниматься даже в другую школу. У нас две площадки на базе школ. Набор всё ещё идет и продлится до конца сентября. Если желающих будет очень много, то мы будем искать педагогов, которые смогут взять ещё детей.
Если вы хотите записать своего ребёнка в секцию по футболу, то вам пригодится перечень спортивных школ Нижнего Новгорода, где обучают этому спорту, — здесь вы найдёте адреса и телефоны организаций.
Ранее мы писали, что известный футболист Евгений Алдонин рассказал юным футболистам из Дзержинска, как попасть в сборную России. А на следующей неделе в Нижнем Новгороде сыграют сборные России и Сербии по футболу! Как раз молодёжка. Мы рассказали, как приобрести билет на этот интересный матч.
nn.ru: последние новости
Неожиданный поворот в истории пропавшей Маши Старостиной. Девочку похитили 7 профессиональных советов родителям первоклассника. Как научить школьника учиться «Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня»... классно? Тест по вечным хитам с линеек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
10 шокирующих интимных традиций народов мира54
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»21
Певец Витас кардинально сменил имидж9
Новости партнеров
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды Шоу-бизнес
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение