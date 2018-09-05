Наследие ЧМ-2018: в секции по футболу в Нижнем Новгороде приводят годовалых малышей

Мы обзвонили несколько спортивных школ Нижнего Новгорода, где есть секции мини-футбола (большой футбол доступен не всем). В большинстве учебных частей нам сообщили, что ЧМ способствовал популяризации футбола.

ДЮЦ «Сормово» (бульвар Юбилейный, 30)

— У нас ажиотаж в сентябре всегда на все виды спорта — это нормальное явление, поскольку родители хотят пристроить детей любого возраста, — сообщила работница детского-юношеского центра в Сормовском районе. — Однако в этом году футбол пользуется большей популярностью — были звонки от родителей, чьим детям всего один год!

В этом году у нас будет набрано две группы по 15 человек семилетних детей и две группы по 15 человек шестилетних детей, но места уже заняты. Когда мест на футбол, как сейчас, не остается, мы предлагаем другие виды спорта: конькобежный спорт, лыжные гонки и для мальчиков греко-римскую борьбу. Платных групп у нас нет.

ДЮСШ по футболу (улица Дьяконова, 31)

— ЧМ очень сильно популяризировал футбол, — поделился с нами тренер вратарей на стадионе «Северный» Никита Мурыгин. — Дети, конечно, тянутся, но больше сами родители — ведут в секцию ребят даже дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Мундиаль плодотворно повлиял в плане привлечения общественности к спорту. Я заметил, что в городе люди стали уделять футболу больше времени: играющих детей во дворах стало больше, за играми нашего клуба следят. Посмотрим, как будет дальше.

У нас более профессиональный уклон, но желающих всё равно много — я высматриваю из них ребят, у которых способности к вратарской деятельности развиты сильнее. Ограниченного количества мест у нас нет — у тренеров есть помощники, которые берут нагрузку на себя.

Дворец спорта «Заречье»» (улица Арктическая, 7)

— У нас всё в таком же объёме, как в прошлом, как и в позапрошлом годах — количество мест же ограничено, — сказала сотрудница Дворца спорта «Заречье». — На мини-футболе у нас два тренера, и они не возьмут больше людей: как было определенное количество мест в отделении, так и осталось.

Число занимающихся детей у нас ограничен и площадками, и временем, и тренерским составом. Если будет много желающих, то всех взять не получится — платных секций нет.

Дворец Спорта «Юность» (улица Ярошенко, 5а)

— С самого начала, как только открыли дворец спорта «Юность», у нас нет отбоя от детей, — поведала работница учреждения. — К сожалению, мы не можем принять всех желающих. Особый наплыв всегда — ребятишки хотят заниматься футболом, тем более сейчас идёт такая пропаганда этого вида спорта. У нас работает два тренера: один из них — преподаватель высшей категории, другой — бывший мини-футболист. У них занимается почти 200 детей.

Женщина рассказала, что в этом году набирали 100 человек и уже все места заняты. Этих ребят взяли в спортивно-оздоровительные группы, а из них будет отбор в четыре команды «Юности», которые уже профессионально играют.

ДЮСШ «Мещера» (улица Карла Маркса, 17)

— До чемпионата мира у нас не было возможности открывать отделение футбола — был мини-футбол, — рассказала нам заместитель директора по учебно-спортивной работе Татьяна Сивакина. — Там работали два тренера, которые по своей специализации именно футболисты. С 1 сентября мы открыли отделение именно по футболу — там будут работать четыре штатных сотрудника, тренеры-профессионалы.

Занятия по мини-футболу сейчас приостановлены, потому что дети, занимающиеся там, с криками «Ура» перешли в отделение футбола. Открыто 13 групп со средней наполняемостью 20–25 человек. В день открытых дверей было очень много звонков и процентов 80 желающих, как я думаю, придут именно на футбол (следующий день открытых дверей будет 10 сентября в 19:00). Самый младший возраст занимающихся — 2011 год рождения, а самый старший — 2005 год рождения.

Вакантные места в спортшколе на Мещере ещё есть. Однако, если количество желающих превысит их, то будет проводиться конкурсный отбор. Он заключается в тестировании: детям предложат 3 упражнения по общефизической подготовке. Ребята с лучшими показателями займут свободные места.

ДЮЦ «Юбилейный»

— Некий ажиотаж есть, дети идут и звонки поступают, — сообщили нам в учебном центре. — Вообще же у нас система такая — своего помещения нет, мы работаем на базе школ, и тренер, работающий там, набирал из тех, кто посещал эту школу. Сейчас родители звонят нам и ищут, куда бы пристроить ребёнка для занятий по футболу — они готовы идти заниматься даже в другую школу. У нас две площадки на базе школ. Набор всё ещё идет и продлится до конца сентября. Если желающих будет очень много, то мы будем искать педагогов, которые смогут взять ещё детей.

Если вы хотите записать своего ребёнка в секцию по футболу, то вам пригодится перечень спортивных школ Нижнего Новгорода, где обучают этому спорту, — здесь вы найдёте адреса и телефоны организаций.