Как говорить с детьми о сексуальности

Чиновники в России до сих пор утверждают, что разговоры о сексе развращают детей, приводят к ранней беременности и ЗППП. Социологи с этим мнением абсолютно не согласны, а ООН совместно с ЮНЕСКО выпускают специальное руководство по половому просвещению для подростков. На практике, разговор с собственным ребенком может оказаться гораздо сложнее, чем советы в инструкциях. Используй несколько простых методов для того, чтобы облегчить разговор о сексуальности, подготовить детей к будущему взрослению и обезопасить их от насилия.

Налаживай связь с детства

Моя мать не обсуждала со мной секс, в результате я мало что знала к моменту полового созревания. Когда пришла первая менструация — я подумала, что умираю. Затем мама уходила от вопросов про выделения и боль, считая их постыдными и неудобными. Больно — так всем больно, потерпишь.

Государство и образовательная система давно отстранились от того, как действительно оберегать детей от опасности. Теперь исключительно родители играют важную роль в осведомленности своих детей информацией, которая может спасти им жизнь. Важно создавать дома среду, которая покажет детям, что они могут обсудить с вами любую возможную проблему. Разговоры о сексе не всегда могут быть обычной беседой за столом, но обсуждение некоторых вопросов должно стать уместным в любой момент. Дай ребенку понять, что в мире много дезинформации, и не всегда написанное в интернете, или сказанное учителем в школе — абсолютная правда. Оставайся спокойной и беспристрастной при обсуждении вопросов, даже если тебе кажутся неловкими некоторые вопросы. Согласно публикациям на PubMed — крупнейшем портале медицинских исследований, дети, у которых был хотя бы единичный опыт позитивного обсуждения темы секса с родителями, менее склонны к рискованному сексуальному поведению и проблемам, с ним связанным. Говоря простым языком, дети позже начинают сексуальную жизнь, делают это по собственному выбору, заботятся о своей безопасности и имеют меньше сексуальных партнеров.

Начинай раньше, чем это сделает школа

Обсуждения с малых лет позволят детям чувствовать себя увереннее к моменту, когда они пойдут к первому классу. Стань первым и основным источником информации о сексуальности и связанных вопросах. Активисты за развитие сексуального просвещение регулярно создают ролики для детей разных возрастов, объясняющие базовые принципы: Ориентируйся на опыт других мам, изучая тематические форумы. Не пытайся навязать диалог ребенку, обычно в возрасте трех-четырех лет он сам начинает задаваться вопросом, откуда он взялся. Маленькому ребенку можно рассказать, что он был у мамы в животе — обычно объяснения бывает достаточно для этого возраста. Спустя год, можно рассказать откуда он взялся в животе: родители сильно друг друга любили. Делай акцент на любовь и романтические чувства. В возрасте пяти-шести лет можно рассказывать об анатомии, а также о том, какой физический контакт с незнакомцами дозволен. Избегай эвфемизмов и называй вещи своими именами. У девочек есть вагина или влагалище, у мальчиков — пенис или половой член. Если слишком сильно стесняться, у ребенка может создаться ощущение, что эта тема запретная, и в последствии он не будет продолжать диалог. Не забудь обсудить тему просвещения с отцом ребенка — его представления о том, что должен знать ребенок могут отличаться, и крайне важно, чтобы ваши «истории» совпадали и не вызывали у ребенка путаницы.

Борись со своими страхами

Основная причина, по которой молодые родители боятся обсуждать секс со своими детьми заключается в их собственной семейной атмосфере в детстве. Люди невольно несут багаж из детства, и с этим нужно бороться.

Моя мама считала, что если она расскажет мне о сексе, я немедленно начну им заниматься.

Желание помочь своим детям должно пересилить все страхи, так что не пытайся засунуть голову в песок.

Мне кажется, мы, родители, ответственны за подготовку своих детей к нормальному, спокойному отношению к сексу. В этом нет ничего зазорного. Я как мать не могу представить, чтобы завтра мой сын стал отцом. Мне 36 лет, я не готова к такому. Но как мы можем это предотвратить, не говоря с детьми о сексе?

— супермодель Наталья Водянова Если чувствуешь, что стеснение мешает сказать начать разговор — потренируйся перед зеркалом или попробуй набросать план на бумаге. Если ты не можешь справиться с ситуацией из-за пережитого в детстве — ты можешь обратиться за помощью к психотерапевту или другим бесплатным методам терапии.

Следи за границами

Отказ обсуждать любую тему или предложение поговорить об этом спустя несколько лет — приводит к уменьшению доверия в отношениях с ребенком. Согласно Национальному центру по сексуальному насилию, каждая четвертая девочка и один из шести мальчиков будут подвергаться сексуальному насилию до того, как им исполнится 18 лет. Если не предоставить нужной информацией — ты рискуешь поставить их под угрозу. Старайся не начинать диалог первой, а только отвечать на вопросы и комментировать сложные ситуации, например, когда ребенок услышал незнакомое слово, нашел презерватив или увидел неприличную сцену в кино. Не забудь уточнять, что именно ребенок имеет в виду, и что навело его на этот вопрос. Не углубляйся в детали: если ребенку недостаточно короткого ответа, он даст об этом понять. Когда возникнет следующий вопрос — тогда и продолжать диалог. Старайся не акцентироваться на негативном, даже если тобой руководит тревога, иначе секс у ребенка всегда будет ассоциироваться с напряжением и проблемами.

Регулярно занимайся своим образованием

Страх и нехватка информации — основные причины для предрассудков и дискриминации. Прежде чем говорить с детьми на серьезные темы, убедись что ты используешь подходящие этому слова и разбираешься в вопросе. Учитывай возраст ребенка, так как разговор определенно должен отличаться в зависимости от того, сколько ему лет. Осваивай подборку книг для современных девушек — это позволит тебе вникнуть в тему устройства наших тел и психики.

Как ты будешь рассказывать своему ребенку о том, как он появился на свет?