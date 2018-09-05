Ещё
Как говорить с детьми о сексуальности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как говорить с детьми о сексуальности 

Heroine.ru 28 минут назад
Фото: Heroine.ru
Чиновники в России до сих пор утверждают, что разговоры о сексе развращают детей, приводят к ранней беременности и ЗППП. Социологи с этим мнением абсолютно не согласны, а ООН совместно с ЮНЕСКО выпускают специальное руководство по половому просвещению для подростков. На практике, разговор с собственным ребенком может оказаться гораздо сложнее, чем советы в инструкциях. Используй несколько простых методов для того, чтобы облегчить разговор о сексуальности, подготовить детей к будущему взрослению и обезопасить их от насилия.
Налаживай связь с детства
Моя мать не обсуждала со мной секс, в результате я мало что знала к моменту полового созревания. Когда пришла первая менструация — я подумала, что умираю. Затем мама уходила от вопросов про выделения и боль, считая их постыдными и неудобными. Больно — так всем больно, потерпишь.
Государство и образовательная система давно отстранились от того, как действительно оберегать детей от опасности. Теперь исключительно родители играют важную роль в осведомленности своих детей информацией, которая может спасти им жизнь. Важно создавать дома среду, которая покажет детям, что они могут обсудить с вами любую возможную проблему. Разговоры о сексе не всегда могут быть обычной беседой за столом, но обсуждение некоторых вопросов должно стать уместным в любой момент. Дай ребенку понять, что в мире много дезинформации, и не всегда написанное в интернете, или сказанное учителем в школе — абсолютная правда. Оставайся спокойной и беспристрастной при обсуждении вопросов, даже если тебе кажутся неловкими некоторые вопросы. Согласно публикациям на PubMed — крупнейшем портале медицинских исследований, дети, у которых был хотя бы единичный опыт позитивного обсуждения темы секса с родителями, менее склонны к рискованному сексуальному поведению и проблемам, с ним связанным. Говоря простым языком, дети позже начинают сексуальную жизнь, делают это по собственному выбору, заботятся о своей безопасности и имеют меньше сексуальных партнеров.
Начинай раньше, чем это сделает школа
Обсуждения с малых лет позволят детям чувствовать себя увереннее к моменту, когда они пойдут к первому классу. Стань первым и основным источником информации о сексуальности и связанных вопросах. Активисты за развитие сексуального просвещение регулярно создают ролики для детей разных возрастов, объясняющие базовые принципы: Ориентируйся на опыт других мам, изучая тематические форумы. Не пытайся навязать диалог ребенку, обычно в возрасте трех-четырех лет он сам начинает задаваться вопросом, откуда он взялся. Маленькому ребенку можно рассказать, что он был у мамы в животе — обычно объяснения бывает достаточно для этого возраста. Спустя год, можно рассказать откуда он взялся в животе: родители сильно друг друга любили. Делай акцент на любовь и романтические чувства. В возрасте пяти-шести лет можно рассказывать об анатомии, а также о том, какой физический контакт с незнакомцами дозволен. Избегай эвфемизмов и называй вещи своими именами. У девочек есть вагина или влагалище, у мальчиков — пенис или половой член. Если слишком сильно стесняться, у ребенка может создаться ощущение, что эта тема запретная, и в последствии он не будет продолжать диалог. Не забудь обсудить тему просвещения с отцом ребенка — его представления о том, что должен знать ребенок могут отличаться, и крайне важно, чтобы ваши «истории» совпадали и не вызывали у ребенка путаницы.
Борись со своими страхами
Основная причина, по которой молодые родители боятся обсуждать секс со своими детьми заключается в их собственной семейной атмосфере в детстве. Люди невольно несут багаж из детства, и с этим нужно бороться.
Моя мама считала, что если она расскажет мне о сексе, я немедленно начну им заниматься.
Желание помочь своим детям должно пересилить все страхи, так что не пытайся засунуть голову в песок.
Мне кажется, мы, родители, ответственны за подготовку своих детей к нормальному, спокойному отношению к сексу. В этом нет ничего зазорного. Я как мать не могу представить, чтобы завтра мой сын стал отцом. Мне 36 лет, я не готова к такому. Но как мы можем это предотвратить, не говоря с детьми о сексе?
— супермодель Наталья Водянова Если чувствуешь, что стеснение мешает сказать начать разговор — потренируйся перед зеркалом или попробуй набросать план на бумаге. Если ты не можешь справиться с ситуацией из-за пережитого в детстве — ты можешь обратиться за помощью к психотерапевту или другим бесплатным методам терапии.
Следи за границами
Отказ обсуждать любую тему или предложение поговорить об этом спустя несколько лет — приводит к уменьшению доверия в отношениях с ребенком. Согласно Национальному центру по сексуальному насилию, каждая четвертая девочка и один из шести мальчиков будут подвергаться сексуальному насилию до того, как им исполнится 18 лет. Если не предоставить нужной информацией — ты рискуешь поставить их под угрозу. Старайся не начинать диалог первой, а только отвечать на вопросы и комментировать сложные ситуации, например, когда ребенок услышал незнакомое слово, нашел презерватив или увидел неприличную сцену в кино. Не забудь уточнять, что именно ребенок имеет в виду, и что навело его на этот вопрос. Не углубляйся в детали: если ребенку недостаточно короткого ответа, он даст об этом понять. Когда возникнет следующий вопрос — тогда и продолжать диалог. Старайся не акцентироваться на негативном, даже если тобой руководит тревога, иначе секс у ребенка всегда будет ассоциироваться с напряжением и проблемами.
Регулярно занимайся своим образованием
Страх и нехватка информации — основные причины для предрассудков и дискриминации. Прежде чем говорить с детьми на серьезные темы, убедись что ты используешь подходящие этому слова и разбираешься в вопросе. Учитывай возраст ребенка, так как разговор определенно должен отличаться в зависимости от того, сколько ему лет. Осваивай подборку книг для современных девушек — это позволит тебе вникнуть в тему устройства наших тел и психики.
Как ты будешь рассказывать своему ребенку о том, как он появился на свет?
Heroine.ru: последние новости
5 спальных привычек, которые разрушают здоровье и красоту 5 признаков, что твой партнер – эгоист в постели 6 мифов о бисексуалах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа черта характера, приносящая богатство18
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
10 шокирующих интимных традиций народов мира53
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»15
Назван идеальный размер женской груди66
Новости партнеров
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
07:22
О чем умалчивают врачи
Здоровье
02:42
Голубкина рассказала об изменах в браке с Фоменко
Звёзды
03:22
Как обмануть детектор лжи
Психология
09:27
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-3»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение