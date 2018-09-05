Достали: владелец немецкого ресторана запретил вход детям до 14 лет

Рудольф Маркль — владелец ресторана Oma’s Küche («Бабушкина кухня») в немецком городе Бинц — так устал от непослушных детей и их истерик, что запретил им заходить в его ресторан после пяти часов вечера. Он даже специальный знак перед входом поставил, чтобы все знали, что его заведение по вечерам работает только для взрослых. Конечно, на него сразу же обрушился шквал критики.

Источник: Oddity Central

«В один момент я пришел к пониманию того, что дальше так продолжаться не может. Мы здесь не для того, чтобы детей воспитывать, а чтобы гостей обслуживать», — рассказал о своем решении Рудольф.

По словам Маркля, последние несколько лет он страдал от поведения непослушных детей. Они сдирали со столов скатерти, били бокалы, прыгали под ноги официантам, разносившим еду. А их родители только улыбались или вовсе игнорировали поведение своих чад. Точка кипения наступила, когда несколько детей поломали предметы декора в ресторане, в том числе антикварные рамки для фотографий.

Бернхард Франке, исполняющий обязанности главы федерального ведомства по борьбе с дискриминацией, заявил, что решение Рудольфа отказать в обслуживании детям младше 14 лет юридически сомнительно. Франке утверждает, что владельцы заведения должны иметь серьезные основания для того, чтобы не пускать какие-то категории людей в ресторан. И уровень шума, мешающий другим посетителям, определенно недостаточное основание.

Но владелец «Бабушкиной кухни» заявил, что эта мера вынужденная, причем не для того, чтобы наказать детей, а чтобы проучить невежественных родителей, которые своих детей контролировать не умеют или не хотят. Маркль добавил, что он видит свой ресторан оазисом спокойствия для гостей, но это было невозможно, когда по заведению бегали и орали дети.

Решение Рудольфа вызвало разногласия в немецких СМИ. Кто-то назвал это дискриминацией, но сам Рудольф признается, что его гости по достоинству оценили этот ход.

Рудольф — не первый владелец ресторана, кто запрещает детям вход в свое заведение. В 2017 году после многочисленных жалоб постоянных клиентов хозяин ресторана в штате Северная Каролина запретил родителям с детьми младше пяти лет приходить в его заведение.

Паскаль Карузо называет свой ресторан «тихим, стильным и уютным». Плачущие, кричащие, играющие в планшет на полной громкости дети, которые тревожат других посетителей, в эту картину не вписываются. Поэтому Паскаль и принял политику заведения «без детей до пяти лет». И хотя владельца ресторана обвиняли в дискриминации, посетителей стало больше, а постоянные клиенты перестали уходить посреди ужина и жаловаться на шумных детей.

Гнев общественности вызвал и британец Боб Хиггинсон. Он сразу открыл ресторан, куда нельзя приходить с детьми младше 12, но можно с собаками. Причины те же: дети себя вести не умеют, а заведение создано для того, чтобы люди могли спокойно прийти, пропустить по кружечке пенного и «поговорить за жизнь».