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На портале mos.ru появилась возможность записи в детский сад
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На портале mos.ru появилась возможность записи в детский сад 

Open.gov.ru 19 минут назад
Фото: Open.gov.ru
Выбрать желаемую образовательную организацию для посещения группы кратковременного пребывания (ГКП) теперь можно через портал mos.ru.
Воспользоваться услугой «Запись (перевод) в детский сад» на портале может один из родителей или законных представителей ребенка. Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и данные свидетельства о рождении ребенка.
В заявлении о записи ребенка в дошкольную группу можно также указать образовательную организацию для посещения ГКП и желаемый год поступления. Информация об успешном зачислении в группу отображается в личном кабинете.
С момента перевода записи в дошкольные группы в электронный вид с 2014 года зарегистрировано более 900 тысяч обращений к этой услуге.
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