На портале mos.ru появилась возможность записи в детский сад

Выбрать желаемую образовательную организацию для посещения группы кратковременного пребывания (ГКП) теперь можно через портал mos.ru

Воспользоваться услугой «Запись (перевод) в детский сад» на портале может один из родителей или законных представителей ребенка. Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и данные свидетельства о рождении ребенка.

В заявлении о записи ребенка в дошкольную группу можно также указать образовательную организацию для посещения ГКП и желаемый год поступления. Информация об успешном зачислении в группу отображается в личном кабинете.

С момента перевода записи в дошкольные группы в электронный вид с 2014 года зарегистрировано более 900 тысяч обращений к этой услуге.