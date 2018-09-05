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Гончарному делу обучат в районе Лефортово
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Гончарному делу обучат в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дети и взрослые смогут научиться гончарному делу в библиотеке № 122 имени А. С. Грина в районе Лефортово.
— Принять участие в занятиях могут дети от пяти лет и взрослые, — сообщила заведующая библиотекой № 122 Оксана Мальцева. — Их ждут мастер-классы под руководством опытных педагогов, художников-керамистов. На занятиях можно будет самостоятельно поработать на гончарном круге и сделать собственное произведение искусства.
Занятия в гончарной мастерской начнутся 12 сентября по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. Первое занятие состоится в 19.00. Записаться на мастер-классы можно по телефону: 8 (499) 990-79-98.
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