Гончарному делу обучат в районе Лефортово

Дети и взрослые смогут научиться гончарному делу в библиотеке № 122 имени А. С. Грина в районе Лефортово.

— Принять участие в занятиях могут дети от пяти лет и взрослые, — сообщила заведующая библиотекой № 122 Оксана Мальцева . — Их ждут мастер-классы под руководством опытных педагогов, художников-керамистов. На занятиях можно будет самостоятельно поработать на гончарном круге и сделать собственное произведение искусства.

Занятия в гончарной мастерской начнутся 12 сентября по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. Первое занятие состоится в 19.00. Записаться на мастер-классы можно по телефону: 8 (499) 990-79-98.