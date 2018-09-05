Полезные привычки молодых мам

Когда в семье появляется малыш, времени в сутках как будто становится меньше. Особенно у мамы.

Мы нашли несколько способов, как и на чем сэкономить драгоценные часы и минуты, чтобы потратить их на себя, мужа, любимые хобби и даже работу во время декрета.

Выстройте режим

Грамотно спланированный режим — важная составляющая здорового образа жизни как мамы, так и ребенка.

Сначала спланируйте день для малыша: продумайте, во сколько он будет ложиться спать, просыпаться, в какое время отправляться спать днем. Установка режима дня ребенка позволит вам сформировать и собственный график.

Например, если сын или дочь просыпается в 9 утра, вы можете встать на час раньше и потратить это время на себя: душ, чашка кофе и соцсети, книжка или несложная подработка. А вечером, после того как малыш уснул, посмотреть вместе с мужем любимый сериал.

Заканчивайте дела

Ученые исследуют многозадачность третье десятилетие подряд, и результаты этих исследований показывают, что способность человека делать несколько дел одновременно скорее миф, чем правда.

Так, например, исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что люди, которые пытаются в одно и то же время решить две и более задач, хуже запоминают информацию, чаще совершают ошибки и в итоге тратят больше времени — ведь ошибки приходится еще и исправлять.

С появлением ребенка количество домашних дел увеличивается, и велик шанс поддаться искушению взяться за несколько дел одновременно: готовить еду, начать собирать игрушки, а затем отвлечься на написание письма в рабочей почте.

Такой подход не сэкономит вам время — наоборот, заставит постоянно переключать внимание, и в итоге вы потратите больше энергии и сил.

Лучше составить план и следовать ему: например, утром заправить кровати, потом покормить ребенка и поиграть с ним, а затем выделить время на работу — скажем, 20 минут, но ни на что не отвлекаясь.

Используйте конструктор еды

Поход за продуктами в мегаполисе с коляской сам по себе квест. Кроме того, немало времени у мамы уходит на продумывание меню, которое понравилось бы мужу, детям и при этом не навредило бы собственной фигуре.

Воспользуйтесь конструктором еды. Например, в сервисе «Шефмаркет» есть несколько линеек меню. Одна из линеек — семейная. Повара и нутрициологи внесли в нее блюда, которые привычны и для взрослых, и для детей, — там есть картофельная запеканка с курицей и сырным соусом, пожарские котлеты с зеленым горошком и свинина, тушенная в томатном соусе с отварным картофелем.

Как правило, на приготовление любого блюда из «Семейного меню» уходит не больше 35 минут, а если готовить вместе с мужем, то и того меньше.

А психологи считают, что совместное приготовление пищи еще и сближает пары.

Спите

Есть мнение, что во время дневного сна ребенка можно переделать кучу дел, на которые в остаток дня не хватает времени: поработать, полежать в ванне, посмотреть сериал или заняться спортом.

Любой из этих сценариев нельзя считать совсем уж неподходящим, но есть нюанс: ребенок может не спать или часто просыпаться ночью из-за колик, режущихся зубов, температуры.

Угадать, случится это или нет, невозможно, поэтому лучше использовать возможность поспать днем вместе с малышом.

К тому же, если верить ученым из медицинской школы Гарвардского института, даже 30-минутный дневной сон снижает уровень гормонов стресса. Ученые шесть лет наблюдали за 24 000 добровольцев от 20 до 86 лет и выяснили, что те из них, кто спал днем хотя бы трижды в неделю, были подвержены стрессам меньше и на 37% реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавьте спорт

Выделите на зарядку, йогу, пилатес или обычные упражнения на ноги и пресс 5-7 минут в день.

Это очень немного, но регулярные занятия, во-первых, помогут вам оставаться в тонусе, а во-вторых, сэкономят время в будущем, когда ребенок подрастет и у вас будет больше времени на заботу о фигуре: подготовленный человек может выполнить больше упражнений, реже прерываясь на отдых от тренировки.

Важный момент: обязательно посоветуйтесь с врачом, какой именно вид спорта, даже в таких небольших количествах, будет вам полезен.

Особенно если с момента рождения ребенка прошло меньше года.

Приятный бонус: дети любят повторять все, что делают родители, — не исключено, что ваш малыш будет пытаться делать зарядку вместе с вами. А вдвоем веселее!

Подключите автоплатеж

Подключите автоплатеж за мобильный, интернет, ЖКХ — так вы сэкономите себе как минимум несколько часов в месяц. Ведь для того чтобы дойти до отделения банка, оплатить счета, нужно сначала туда собраться, одеться самой и одеть ребенка (а вернувшись, потратить время на то, чтобы его раздеть).

Даже в 2018 году далеко не все банки оборудованы пандусами для колясок, что также усложняет поход по делам с детьми.

Гораздо проще установить мобильное приложение и не выходя из дома выбрать в нем удобную дату, когда с вашей карты будут списываться деньги.

Экономьте время на шопинге

Заказывайте нужные вам вещи онлайн. Это сэкономит время на сборах и походе в супермаркет, а также сохранит семейный бюджет.

Например, если вы купите не одну, а три упаковки подгузников по 96 штук, большинство магазинов сделает вам скидку, а доставка будет бесплатной.

Если вы все-таки предпочитаете офлайн-шопинг, избегайте походов в магазины в часы пик — с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00 часов в будни.

В это время у касс образуются очереди, и вы не только потратите драгоценные минуты, но и устанете, если пришли в магазин с ребенком.