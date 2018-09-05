10 правил воспитания детей от Януша Корчака

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Август 1942-го, железнодорожная платформа в Варшаве. Отсюда двести воспитанников и несколько воспитателей Дома сирот во главе с Янушем Корчаком (настоящее имя Эрш Хенрик Гольдшмит) отправятся в лагерь смерти Треблинка. В последнюю минуту перед отправлением поезда комендант СС, зная, кто перед ним, предложит Корчаку остаться, но тот шагнет в вагон товарника и захлопнет дверь. В газовую камеру он войдет вместе с еврейскими детьми, которых называл своими. Пожалуй, историю об этом подвиге Януша Корчака слышал каждый, но знаете ли вы, как воспитывал детей этот выдающийся педагог, писатель, врач и защитник еврейского народа? Рассказываем, какие принципы в отношениях с детьми исповедовал этот удивительный человек.

1. Не вмешивайтесь в конфликт, не разобравшись в ситуации

Фото: 4mama.ua «Я убедился, что самое худшее как дома, так и в школе — это вынужденные уступки», — писал Корчак в своем эссе «Правила жизни». Братья и сестры постоянно ссорятся, и поводом для драки может стать все что угодно — игрушки, еда, место за столом… Но не стоит настойчиво просить уступить одного из них по половому или возрастному признаку, не разобравшись в ситуации. Виновником может оказаться и младший, и девочка. А несправедливость, особенно со стороны взрослых, как ничто раздражает и обижает детей.

2. Не заставляйте детей разговаривать с посторонними

Фото: kolobok.ua Дети имеют полное право не общаться и даже не здороваться с мамиными знакомыми, и ругать их за это не нужно. Дело в том, что тот или иной человек может попросту не нравиться ребенку, а его чувства нужно уважать. К тому же дети смущаются при разговоре с посторонними гораздо больше, чем взрослые, — ведь за их поступками пристально следят. А еще родители имеют привычку отчитывать ребенка каждый раз, когда что-то идет не так. А между тем каждый второй прохожий норовит заговорить с чужим ребенком.

3. Уважайте чувства детей

С ребенком нужно общаться на равных, а значит, уважать его чувства, считал Корчак. Его не нужно заставлять отвечать, если он не хочет. А еще ему нужно ваше внимание, так что от разговоров с другом или подругой надо периодически отвлекаться. Да и отношение ребенка к взрослым бывает разным: кому-то из гостей он рад, а от кого-то даже подарок принимает с неохотой, и это его выбор — примите его, как свой собственный.

4. Не обнимайте ребенка против его воли

Фото: mamenazametku.ru И вновь речь об уважении. О нарушении границ тела Януш Корчак пишет будто от лица ребенка. Взрослый может сделать замечание или того хуже — начать целовать и обнимать дитя, брать его за руки, сажать на колени. «По какому праву? Всегда неспокойно на сердце, когда подходишь ко взрослым гостям, — никогда не известно, что тебя ждет», — пишет Корчак.

5. Не мешайте детям играть

Фото: gdou4.ru Детям нельзя указывать, с кем и как играть: ведь главное в играх — это свобода, уверял педагог. И еще: игра важна ничуть не меньше, чем чтение книг. Ведь можно умно играть в солдатиков и глупо — в шахматы, с фантазией изображать вождя краснокожих или читать книги, не вникая в содержание.

6. Учите ребенка тратить деньги

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Учите детей тратить деньги: с ними важно говорить о том, что они покупают и почему это для них важно. Корчак рассказывал, что много лет заведовал кассой и знал, кто из детей и сколько из нее берет и когда возвращает. Так вот, как и взрослые, все дети разные: одни могут копить на крупную покупку вроде коньков, другие — тратить на сладости или игрушки, третьи отдают карманные деньги родителям. И это опять же их право. Корчак считал, что небольшая сумма должна появляться в кармане ребенка регулярно, даже если он не слишком хорошо себя вел или получил двойку, — для того, чтобы он учился ими распоряжаться.

7. Обсуждайте взрослые проблемы

Фото: semeynoe.com Взрослые совершают ошибку, замалчивая свое горе, и думая, что ребенок не замечает семейных проблем. Ведь несчастье мамы или папы для него страшнее, чем свое собственное.

8. Не сердитесь на детей

Фото: paidagogos.com Как и взрослые, дети ошибаются и совершают плохие поступки. Но не стоит сердиться на них, потому что это не исправляет ситуацию, а только еще больше усугубляет ее. Ребенку нужно спокойно объяснить, в чем именно его вина, а лучше поговорить с ним и выяснить, как он сам оценивает свои действия. Ведь на самом деле ему может быть очень стыдно, даже если он делает вид, что это не так.

9. Не пугайте детей

Фото: ritty.ru Детям свойственны активные игры — они вечно бегают, прыгают и познают окружающий мир способами, от которых у взрослых волосы встают дыбом. Но дети вовсе не самоубийцы и не хотят сломать себе ногу, броситься под машину или выколоть себе глаз — их просто нужно научить беречь себя. Однако слишком часто пугать их возможными последствиями (упадешь! убьешься!) не стоит — ребенок может начать бояться всего вокруг или, наоборот, делать недозволенное на зло родителям.

10. Любите ребенка таким, какой он есть

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Януш Корчак утверждал: детей нужно направлять, а не заставлять их слепо подчиняться собственным приказам. При этом обязательно надо принимать в расчет индивидуальные особенности ребенка — его характер, способности и желания. Однако взрослые часто забывают о том, что дети — тоже личности, со своими достоинствами и недостатками. Один хочет, чтобы чадо было в точности, как он сам, второй силится сделать ребенка таким, как ему хочется, делая сына или дочь жертвой своих не исполнившихся желаний.

Напомним, 22 июля 140-летие со дня рождения Корчака отметили в детском лагере «Артек» (Гурзуф, Крым) в рамках международной смены «Дружба. Friendship». Ребята из 63 стран мира поставили спектакли и провели театрализованные квесты, посвященные его книге «Король Матиуш Первый».

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По материалам mel.fm.