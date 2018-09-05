Крылья аиста дарят надежду. В Москве вручили премию лучшим приемным семьям

4 сентярбря в Государственном Кремлевском дворце прошло вручение ежегодной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста». Премия вручается пятый год.

По словам министра Правительства Москвы, главы Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна , чуть более 1500 детей сейчас находятся в учреждениях для детей-сирот. Все остальные проживают в семьях.

— Всего в столице около 3 тысяч приемных семей, — отметил он.

Премия как раз призвана отметить тех, кто внес особый вклад в устройство детей-сирот. В этом году лауреатами одной из самых значимых номинаций «Семья года» стали три семьи: Елена Пушилина, воспитывающая 1 кровного и 4 приемных детей, Фатима Бероева — приемная мама ребенка с тяжелой инвалидностью и Галия и Алексей Бубновы — они воспитывают 3 кровных, 1 удочеренного и 9 приемных детей.

Взять первого приемного ребенка Бубновы решились не сразу. Однако после того как Алексей стал посещать вместе с женой клуб приемных родителей, уверенности прибавилось.

— В 2013 году мне позвонили из опеки и сказали, что есть две девочки 4 и 5 лет — Саша и Маша, — рассказывает многодетная мама.

Галия и Алексей и сегодня не знают ответа на вопрос, как они решились стать родителями для 10 чужих ребятишек. Просто свои дети подросли, и стало пропадать ощущение, что ты кому-то нужен. Пятилетняя Танюша появилась в семье Бубновых в тот же год.

— Когда забирали ее из детского дома, она сильно плакала. Оказывается, испугалась Алексея. Он высокий — показался ей большим и страшным, — с улыбкой вспоминает Галия.

Несмотря на то, что с Таней в семью пришла ее двоюродная сестра Ангелина, девочка упорно твердила, что «настоящая семья — только та, где есть малыш».

Поняв, что страх исчез, Бубновы решились на второго особенного ребенка. Но Вероника прожила у них всего девять месяцев. Все это время Бубновы не прекращали общение с ее кровными родителями: показывали фото, рассказывали об успехах.

В итоге родные мама и папа забрали девочку домой. Недолго думая, Бубновы подарили любящую семью еще одному особенному ребенку — Юле.

Стоит отметить, что премия также вручалась в еще шести номинациях, среди которых «Лучшая школа приемных родителей» и «Персона года».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, инициатор премии:

— Суть премии — чествовать приемные семьи, организации и людей, которые активно способствуют семейному устройству детей-сирот. Помимо приемных семей, в список номинантов входят органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот, деятели культуры, средства массовой информации, государственные или общественные деятели, меценаты.

КСТАТИ

В августе текущего года мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ, присваивающий премии «Крылья аиста» статус городской премии, и предусматривающий выплату каждой приемной семье — лауреату денежной премии в размере 1 миллион рублей.

СПРАВКА

Всего в Москве на 1 июля 2018 года проживало 20616 детей, оставшихся без попечения родителей. При этом большинство из них — 19013 детей (92,2 процента) — уже воспитываются в семьях. По данным Департамента труда и социальной защиты населения Москвы на 22 августа 2018 года всего 1573 ребенка проживают в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. С начала 2012 года в замещающие семьи передано более 12 тысяч детей.