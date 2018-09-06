В детский сад без слез: 8 полезных советов для родителей

Из видеоролика вы узнаете, как безболезненно пройти с малышом адаптацию к детскому саду.

Далеко не каждый ребенок с радостью воспринимает новость о том, что теперь он будет ходить в детский сад. «Зачем расставаться с мамой? Мы же так здорово проводили время вместе», — думает малыш. Чтобы ваш ребенок не считал, что вы его бросаете и не боялся оставаться в саду с новыми для него людьми, необходимо его подготовить.

В этом видеоролике вы найдете полезные советы, которые помогут вам адаптировать вашего ребенка к таким изменениям в его жизни, ведь именно от поведения родителей зависит, понравится ли ребенку проводить время в компании других детей в саду или он будет воспринимать это как наказание.

Первое, о чем вы не должны забывать, — это выражать любовь к своему чаду как можно чаще: целуйте его, обнимайте, кружите на руках.

Ребенок должен чувствовать себя любимым, чтобы, даже когда мамы и папы не будет рядом, он не забывал, что любим, и не подумал, что вы хотите от него избавиться.

Объясняйте ребенку, что детский сад — это то место, где можно хорошо провести время с новыми друзьями и потом поделиться с родителями своими успехами и впечатлениями.

Эти и другие советы вы найдете в видео, приятного просмотра!