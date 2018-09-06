Детские комнаты появятся в офисах для работающих матерей

Российские офисы и предприятия могут оборудовать детскими комнатами — аналогами детских садов — для работающих матерей. Такой вариант предложен в рабочей версии нацпроекта «Демография», которую министерство обсуждает с сообществом работодателей. Об этом сообщила газета «Известия».

В рабочей версии плана реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми…» указано, что к 1 июля 2019 года Министерство труда ожидает от предпринимателей страны ответа на инициативу по созданию детских комнат на предприятиях.

Согласно плану министерства, подобное нововведение может повысить занятость женщин: к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников, а по состоянию на 31 декабря 2017 года их было 65,8%.