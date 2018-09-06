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Армения рассматривает возможность утроить выплату за рождение второго ребенка
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Армения рассматривает возможность утроить выплату за рождение второго ребенка 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Ереван, 5 сентября /Синьхуа/ — Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян сегодня внес в правительство проект решения с предложением утроить одноразовую выплату пособия родителям за рождение второго ребенка. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
В Армении существует государственная политика поощрения деторождения, которая устанавливает фиксированные одновременные выплаты родителям за рождение каждого ребенка. Пособие за детей-первенцев и вторых детей установлено в размере 50 000 драмов /примерно 103 доллара/, а пособие за третьего ребенка — 1 000 000 драмов /примерно 2067 долларов/. Одноразовая выплата за пятого ребенка составляет 1 500 000 драмов / примерно 3100 долларов/.
Ожидается, что правительство одобрит это предложение и установит сумму пособия за каждого второго ребенка в размере 150 000 /примерно 310 долларов/. —0—
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