Армения рассматривает возможность утроить выплату за рождение второго ребенка

Ереван, 5 сентября / Синьхуа / — Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян сегодня внес в правительство проект решения с предложением утроить одноразовую выплату пособия родителям за рождение второго ребенка. Об этом сообщает агентство Арменпресс.

В Армении существует государственная политика поощрения деторождения, которая устанавливает фиксированные одновременные выплаты родителям за рождение каждого ребенка. Пособие за детей-первенцев и вторых детей установлено в размере 50 000 драмов /примерно 103 доллара/, а пособие за третьего ребенка — 1 000 000 драмов /примерно 2067 долларов/. Одноразовая выплата за пятого ребенка составляет 1 500 000 драмов / примерно 3100 долларов/.

Ожидается, что правительство одобрит это предложение и установит сумму пособия за каждого второго ребенка в размере 150 000 /примерно 310 долларов/. —0—