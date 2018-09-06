Станет проще зарегистрировать рождение и смерть

Иными словами, теперь регионы могут наделять свои центры предоставления госуслуг полномочиями по составлению записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Человеку для регистрации рождения ребенка или смерти родственника не нужно будет обращаться непосредственно в ЗАГС или органы местного самоуправления (если в населенном пункте ЗАГС отсутствует). В ряде регионов такой эксперимент уже проводился и был признан успешным, поэтому его решили распространить на всю страну.

При этом сами ЗАГСы никуда не исчезнут. В них по-прежнему будут проводить торжественные церемонии бракосочетания. Да и все полномочия по хранению информации об актах гражданского состояния остаются у ЗАГСов. И также только их сотрудники могут вносить изменения и дополнения в записи актов гражданского состояния.

С 1 октября в России должен заработать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. В интернете уже появился сайт госреестра, но пока он работает только в тестовом режиме.

Впервые все базы данных ЗАГСов (которые до того велись отдельно в каждом регионе) будут объединены в единую сеть. По сути, создается электронный реестр всех граждан страны, в котором будет собрана вся важная для населения информация: от рождения до смерти.

С 1 октября в России должен заработать Единый госреестр записей актов гражданского состояния

"В настоящее время существует почти 6,5 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС, — рассказал "Российской газете" управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский . — Это очень неудобно и трудозатратно". Например, в Московской области сотрудники ЗАГС не могут в электронном виде увидеть базы данных своих рязанских коллег. Надо делать письменный запрос и ждать неделями ответа.

"Создание единой системы — это, конечно, плюс и для чиновников, и для граждан, — подчеркивает Старинский. — Во-первых, это снизит трудовые затраты, так как получение сведений из разных органов ЗАГС для сотрудников станет намного быстрее и легче. Во-вторых, это позволит упростить процедуры регистрации, что также приведет к сокращению издержек. Для граждан это в перспективе может означать сокращение сроков регистрационных действий и получений документов по запросам. К тому же единая система позволит снизить число ошибок, так как сейчас в судах можно встретить немало споров, связанных с неточностями в документах".