В Ульяновске уволена воспитательница, избивавшая детей ремнем

Воспитательница реабилитационного центра для детей «Открытый дом» в Засвияжском районе Ульяновска 4 сентября укладывала детей спать при помощи ударов ремнем, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Воспитатель нанесла удары ремнем сразу трем малолетним воспитанницам. Ведется проверка администрации учреждения, и выясняются причины произошедшего.

«Открытый дом» — учреждение, где принимают подростков и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.