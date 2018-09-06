В Ульяновске уволена воспитательница, избивавшая детей ремнем 

Воспитательница реабилитационного центра для детей «Открытый дом» в Засвияжском районе Ульяновска 4 сентября укладывала детей спать при помощи ударов ремнем, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Воспитатель нанесла удары ремнем сразу трем малолетним воспитанницам. Ведется проверка администрации учреждения, и выясняются причины произошедшего.
«Открытый дом» — учреждение, где принимают подростков и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Зампредседателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь в связи с этим сообщил корреспонденту ТАСС, что применившая силу к подопечным воспитательница отстранена от работы. По его словам, она была принята в учреждение всего около месяца назад. Зампред сообщил также, что с детьми все в порядке, их госпитализация не потребовалась, но с ними занимаются психологи.