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СМИ: В российских офисах могут начать создавать детские комнаты
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СМИ: В российских офисах могут начать создавать детские комнаты 

RT на русском 1 час назад
В России в офисах компаний могут начать создавать детские комнаты, чтобы россиянки получили возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта «Демография» под названием «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми…».
Отмечается, что Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею.
При этом в бизнес-сообществе полагают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии.
Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.
Уточняется, что документ, с которым ознакомились в редакции, вместе с другими предложениями по нацпроекту «Демография» был направлен в регионы за подписью министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.
По данным издания, в документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.
Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.
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Женский форум
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