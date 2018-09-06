В поселке Тазовский запустили «Рыбку»

В посёлке Тазовский торжественно открыли детский сад «Рыбка». Первый заместитель главы администрации Тазовского района Сергей Семериков поздравил детей, родителей, коллектив дошкольного учреждения и всех тазовчан.

«Сегодня в жизни нашего района радостное событие — открытие прекрасного детского сада «Рыбка». Здесь наши дети делают первые шаги в большой мир, получают новые знания, навыки и опыт. Пусть в нём царит атмосфера радости, творчества и счастья и всегда звучит задорный детский смех!», — сказал он.

Новое двухэтажное здание оснащено всем необходимым современным оборудованием, — сообщает администрация района. Помимо просторных помещений шести групп для детей в дошкольном учреждении есть музыкальный и физкультурный залы, а также прогулочные веранды с зимним садом для морозных дней, особенно актуальные в условиях Крайнего Севера. Общая площадь детского сада составляет около 2000 квадратных метров.

«Все использовавшиеся материалы при внутренней отделке помещений соответствуют стандартам и требованиям санэпидемстанции. Наша компания занималась также благоустройством прилегающей к зданию территории — устройством проездов из железобетонных плит, установкой веранд, защищённых от ветра и дождя, игровых малых архитектурных форм для досуга и отдыха детей на свежем отдыхе. Кроме того, высадили вечнозелёные деревья секвойи, которые уже прижились», — отметил заместитель генерального директора по строительству компании-подрядчика Денис Цирюльников.

Новый детсадик способен вместить до 120 юных тазовчан. Сейчас учреждение посещают 27 детей.

«Это связано с тем, что многие семьи ещё находятся в отпуске. Подавляющее большинство наших воспитанников — это малыши 2016 и 2017 годов рождения. Самому младшему воспитаннику 1 год 2 месяца», — прокомментировала заведующая детским садом «Рыбка» Елена Шабашева

Напомним, дошкольное учреждение «Рыбка» в районном центре строили в рамках государственно-частного партнёрства.