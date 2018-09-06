В одном из дворов появилась детская площадка. Родители выгоняют оттуда чужих детей

Та самая детская площадка. Фото: ntv.ru В Казани разгорается скандал вокруг новой детской площадки в одном из дворов по улице Чингиза Айтматова. Жители нескольких домов построили ее на свои деньги, а теперь выгоняют оттуда чужих детей.

Площадка огорожена, на двери висит замок. Ее «учредители» устроили постоянное дежурство, чтобы там не играли посторонние.

«Если к вам в гости придут люди — один раз, второй, третий — вы какое-то время выделяете. Говорите, я не могу вас принять, и так далее. И здесь тоже так же», — рассказала НТВ старшая по дому Раиса Алимбекова.

Родители детей возмущены. Они считают, что понятие «гость» здесь неприемлемо. «У меня ощущение, что мы возвращаемся в 90-е годы», — говорит одна из них.

В управляющей компании утверждают, что детская площадка общая.

Читайте также:В Москве узнали о скандальной цитате Рафиса Бурганова

Скоро «Черное озеро» станет непроходимым. Казанцы замучаются