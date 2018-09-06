Минтруд предложил работодателям создать в офисах детские комнаты 

Россиянкам могут предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять малышей в специально оборудованных помещениях прямо в здании организации. Планируется, что новшество будет способствовать повышению занятости женщин, пишет газета «Известия». Минтруд представил предпринимателям предложение, решение по этому вопросу будет принято до 1 июля 2019 года. По мнению экспертов, наиболее востребованными будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в течение неполного рабочего дня. В свою очередь бизнес-сообщество надеется на предоставление субсидий, отмечает издание.