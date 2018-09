8 видеороликов, в которых дети очень эмоционально реагируют на мультфильмы

А вы любите наблюдать за детьми, когда они видят что-то впервые? Такое удивление, испуг, радость или грусть, какие они испытывают, взрослым уже не пережить. Их эмоции настолько яркие и неподдельные, что родителям остается только взять камеру и начать записывать.

В Интернете очень популярны видео из жанра «реакция на…», например, реакция на смерть *подставьте любое имя* в «Игре Престолов». Редакция Tlum.Ru знает, что дети этот сериал не смотрят, зато они смотрят мультфильмы. И их смех и слезы во время просмотра тех или иных моментов стоят отдельной подборки. Мы подготовили для вас топ-8 самых смешных и искренних реакций детей на мультфильмы. Наслаждайтесь.

Король Лев Признавайтесь, разве вы не плакали над смертью Муфасы в «Короле льве»? Да даже сейчас этот момент сложно смотреть — снова слезы подступают к глазам. Сцена считается самой грустной во всей мультипликации и способна тронуть нас даже через много лет при втором, третьем, шестьдесят пятом просмотре. Дети в этом видео смотрят мультфильм впервые, и их реакция совершенно понятна и близка нам. Это слезы, просьбы выключить и желание обнимашек. Смотрите и запасайтесь платочками.

Источник: How To Be A Dad Приключения бурундучков

Отец этой малышки настроил камеру так, чтобы записать реакцию своей дочки на мультфильм «Приключение бурундучков». Маленькая Риган из Колорадо очень сильно переживает за героев мультика и не может сдержать слез тогда, когда показывают потерявшегося пингвиненка. Отец признался, что и сам всплакнул, пока записывал это видео. А вы как, держитесь?

Источник: ™V -B™

Красавица и Чудовище

А у этой малышки случилась настоящая истерика во время просмотра «Красавицы и Чудовища» 1991 года. Судорожно вспоминаете, где там мог быть настолько грустный момент? Может, когда отец попал в заложники к Чудовищу? Или малышка испугалась волков, напавших на Белль? Из-за концовки? Да там же все хорошо кончается! Оказывается, нет. Малышка плачет от того… что Чудовище превращается в человека! Смотрите сами!

Источник: Presley

История игрушек 3 Этот четырехлетний малыш посмотрел третью часть «Истории игрушек». Мальчика поразило, как жестоко поступил с игрушками главный герой — он не взял их с собой в колледж! Отец пытается успокоить его и говорит, что сын сможет взять с собой при поступлении хоть все игрушки! Кажется, это его немного успокаивает. Интересно, повзрослев, мальчик вспомнит об этом?

Источник: Skyline Drive-In Movies

Снегурочка

Этот ребенок, судя по описанию, смотрит тот момент, в который Снегурочка прыгает через костер и тает. Действительно грустный момент, с которым трудно справиться в одиночку. Поэтому ребенок все продолжает и продолжает настойчиво звать папу, при этом пытаясь не отрываться от экрана. Интересно, когда пришел папа, что попытался ему объяснить этот малыш?

Источник: Юлия Таран

Ну, погоди!

Ну, хватит о грустном. Посмотрите, как завороженно этот ребенок смотрит мультфильм «Ну, погоди!». От экрана оторваться совершенно невозможно! Вот кого реально волнует, сумеет ли Заяц и на этот раз сбежать от Волка. А когда начинает играть финальная заставка, ребенок улыбается и подтанцовывает.

Источник: Happy — Семейка

Кунг-фу панда

А эти братья смотрят мультфильм «Кунг-фу панда» уже явно не в первый раз, но как же он им нравится! Любимый мультфильм можно пересматривать вечно, а заодно подпевать, танцевать и размахивать руками! И все это, между прочим, во время еды.

Источник: Горшок ХоХоТУН

Маша и медведь

В Интернете просто тонны видео о том, как дети радуются, увидев любимый российский мультик на экране, и выбрать из них одно, если честно, было сложновато. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то повторяет движение. В итоге мы остановились на этом очень юном фанате мультфильма «Маша и Медведь», которому даже мультик-то не нужен, просто поставьте заставку на повтор, и он будет рад.

Источник: Алина Литвишко

Хороших вам мультфильмов и ярких эмоций!

