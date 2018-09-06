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Полиция нашла маму малыша, обнаруженного в лифте в Ижевске
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Полиция нашла маму малыша, обнаруженного в лифте в Ижевске 

РИА Новости + ещё 10 57 минут назад
УФА, 6 сен — РИА Новости. Правоохранители Удмуртии установили родителей малыша, найденного в лифте жилого дома в одних памперсах, выяснилось, что в момент инцидента мать была на ночной работе, а отец, приглядывавший за ребенком, исчез, сообщил РИА Новости представитель управления СК по республике.
Ранее следствие сообщало, что 5 сентября в 10.30 (9.30 мск) мужчина обнаружил в подъезде дома № 55а по улице Тверская Ижевска ребенка в возрасте на вид около полутора-двух лет в одних памперсах. Ребенок был госпитализирован в больницу. Сначала сообщалось, что ребенок женского пола, позже выяснилось, то найденыш — мальчик.
По словам представителя СК РФ по Удмуртии, правоохранители совместно со следователями и волонтерами почти сутки искали родителей найденного малыша и установили их. Ребенок проживал с матерью и отцом в этом же подъезде, где был обнаружен.
"Сейчас идет разбирательство. В ночь на 5 сентября мать малыша ушла на ночную смену, она работала продавцом в магазине, и оставила ребенка под присмотром сожителя — биологического отца малыша. Каким образом ребенок без одежды оказался в подъезде пока не ясно, но отца в квартире нет, его местоположение не установлено", — сообщил собеседник.
Он отметил, что пока ребенок остается в больнице.
"Представители опеки направились в квартиру матери малыша, чтобы оценить условия его проживания, жилищно-бытовые условия, по результатам будет приятно решение о дальнейшей судьбе мальчика", — пояснил представитель ведомства.
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