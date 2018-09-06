Ещё
Под Волгоградом в канализационной яме утонул семилетний мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Волгоградом в канализационной яме утонул семилетний мальчик 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
Накануне вечером мальчик пропал с детской площадки
Семилетний ребенок утонул в канализационной яме в поселке Быково Волгоградской области.
— Вчера в 17:00 первоклассник бесследно исчез с детской площадки, — уточнили в правоохранительных органах. — На поиски ребенка отправились и полицейские, и местные жители.
Тело семилетнего мальчика нашли в канализационной яме рядом с кафе на улице Щербакова. Ребенок не заметил опасной ямы, прикрытой листом ДСП, и провалился внутрь. Корреспонденты V1.ru уточняют подробности трагедии в Следственном комитете.
v1.ru: последние новости
«Она кричала «Не надо»»: волгоградка просила не увозить в больницу выпавшего из окна сына В волгоградскую больницу доставили двоих детей с жуткими ожогами «Достаточно одного селфи и вши переползут»: в Волгоградской области растет число вшивых людей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не дожили до такой радости, помогать некому»12
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Голливудская звезда с самыми сексуальными стопами2
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»23
Александрова призналась, почему подруги ей завидуют3
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье Психология
02:42
Российские знаменитости с детьми-школьниками
Звёзды Дети
03:21
Звездные аутисты, добившиеся успеха
Здоровье Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:50
Культовые пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
03:14
Обувь, которую опасно носить
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение