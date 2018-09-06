Под Волгоградом в канализационной яме утонул семилетний мальчик 

Накануне вечером мальчик пропал с детской площадки
Семилетний ребенок утонул в канализационной яме в поселке Быково Волгоградской области.
— Вчера в 17:00 первоклассник бесследно исчез с детской площадки, — уточнили в правоохранительных органах. — На поиски ребенка отправились и полицейские, и местные жители.
Тело семилетнего мальчика нашли в канализационной яме рядом с кафе на улице Щербакова. Ребенок не заметил опасной ямы, прикрытой листом ДСП, и провалился внутрь. Корреспонденты V1.ru уточняют подробности трагедии в Следственном комитете.