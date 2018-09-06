Забудьте эти слова: 15 фраз, которые не стоит использовать в общении с детьми

Какие слова не стоит говорить ребенку и чем их заменить, чтобы общение получилось максимально продуктивным.

«Сейчас же успокойся!», «Перестань ныть!», «Как я сказала, так и будет!» — вы ведь тоже так говорите? Психолог Рене Джейн рекомендует заменить эти фразы на более эффективные.

«Летидор» перевел ее статью и делится практическими советами, как грамотно совладать с капризами ребенка.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Перестань кричать!»

КАК НАДО:«Я тоже иногда злюсь и кричу. Давай успокоимся и разберемся, как мы можем тебе помочь»

Крик в моменты гнева — это естественная реакция организма на раздражение. Психологи пришли к выводу, что крик помогает нам справиться с физической болью: он посылает сигналы в мозг, тем самым облегчая неприятные ощущения.

То же самое касается и душевной боли: когда вы кричите, вы выпускаете пар, негативную энергию.

Вот вам совет: предложите ребенку выбрать любое слово с позитивной окраской — то слово, которое он будет кричать в моменты злости.

Нет смысла запрещать ребенку кричать: но стоит контролировать то, как он это делает. Кроме того, вы можете поиграть в дикарей и покричать какую-нибудь ерунду вместе.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Перестань кидаться игрушками!»

КАК НАДО:«Когда ты кидаешь игрушки, мне кажется, что тебе не нравится играть с ними»

Так вы не осуждаете ребенка, а переносите фокус с его поведения на ваши чувства. Этот нехитрый прием пробудит рефлексию ребенка: заставит задуматься, что он сделал не так, раз его маме стало неприятно.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Как же с тобой сложно!»

КАК НАДО:«Непростая ситуация. Давай попробуем решить ее вместе»

Ребенок упрямится или делает что-то назло тогда, когда ситуация приносит ему дискомфорт. Попробуйте вместе разобраться, почему так происходит.

Помогите ребенку сделать то, что у него не получается, — так вы покажете ему, что вы одна команда.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Живо иди чистить зубы!»

КАК НАДО:«Кому первым делом почистим зубы: тебе или игрушке?»

Предлагая ребенку выбор из двух дел, вы демонстрируете свое уважение к нему: малыш тоже может распоряжаться временем, а значит, и держать ситуацию под контролем. Таким образом, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией, ему больше не нужно манипулировать вами при помощи капризов и истерик.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Ешь сейчас же или пойдешь спать голодным!»

КАК НАДО:«Что сделать, чтобы эта еда стала для тебя вкуснее?»

Таким образом вы перекладываете ответственность за поиск решения на своего ребенка, то есть учите его анализировать и сотрудничать.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Что ты устроил в комнате?! Туда зайти страшно! Ты будешь наказан, если сейчас же не приберешься»

КАК НАДО:«Как насчет уборки на этой полке? Я помогу тебе»

Начинайте с малого: так вы ставите посильную задачу. Не пугайте ребенка тем, что нужно немедленно убрать все и сразу.

Если поставленная задача кажется ребенку невыполнимой, он не подступится к ее решению.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Так, все! Мы уходим!»

КАК НАДО:«Что ты хочешь успеть сделать перед тем, как мы пойдем домой?»

Так вы позволяете ребенку самому придумать, что ему нужно в качестве результата. Сформулировав для себя цель, он быстрее переключится к новой деятельности, не зацикливаясь на старой.

Когда вы просите произнести фразу повторно, вы ненавязчиво демонстрируете ребенку, что его тон и манера говорения имеют значение для слушателя.

Малыш поймет: его произношение определяет то, будет ли его просьба услышана.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Сколько еще раз я должна повторять?»

КАК НАДО:«Хорошо, сначала ты не услышал меня. Давай так: когда я прошу тебя о чем-то, ты шепотом повторяешь мои слова»

Когда вы просите ребенка повторить сказанное — к вам прислушиваются, а значит, ваш посыл обретает силу. А когда вы предлагаете ребенку произнести фразу громко или, наоборот, тихо — то привносите в общение элемент игры.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Неужели так сложно взять и сделать это?!»

КАК НАДО:«Если тебе трудно сосредоточиться, давай вернемся к этому через 17 минут»

Психологи пришли к выводу, что спустя каждые 52 минуты работы человеку необходим 17-минутный отдых. Если ребенок сделает перерыв, то к делу он вернется отдохнувшим, а значит, и сконцентрированным.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Хватит жаловаться!»

КАК НАДО:«Я понимаю тебя. Ты уже придумал, как решить эту проблему?»

Так вы убиваете двух зайцев: во-первых, учите ребенка быть ответственным, во-вторых — рассудительным.

Предложите ребенку вслух перечислить возможные решения проблемы, которая его беспокоит.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Не заставляй меня краснеть за тебя!»

КАК НАДО:«Давай отойдем в сторонку и обсудим это наедине»

Не думайте, что плохое поведение ребенка на людях — это жест в вашу сторону или издевательство над вами. Своими капризами ребенок лишь выражает дискомфорт, недовольство ситуацией. Научите малыша выражать их иначе.

Когда вы обсуждаете проблему наедине с ребенком, вы становитесь командой. Вместо того чтобы ругать малыша, вызывать у него чувство страха или стыда, лучше направить общую энергию на разрешение ситуации.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Хватит орать!»

КАК НАДО:«Давай вместе сделаем вид, что задуваем свечи на торте» (Для детей постарше — попросить дышать так, как обычно делает Дарт Вейдер). Глубокое дыхание, как ничто другое, восстанавливает энергию. А элемент игры показывает ребенку, что вы ему друг.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Не прикидывайся! Не реви, хватит делать из мухи слона!»

КАК НАДО:«Если бы твои чувства были монстром — как бы выглядело лицо этого чудища?»

Дети капризничают даже тогда, когда они просто устали. Не следует ругать их за это, гораздо эффективнее перевести внимание ребенка на что-то другое, например на воображаемого монстра.

Наделяя эмоции обликом персонажа, ребенок вступает в диалог с самим собой, пытается понять причину своей злости.

В конце концов, именно таким образом он научится справляться с эмоциями.

КАК НЕЛЬЗЯ:«Иди к себе в комнату!»

КАК НАДО:«Я посижу здесь до тех пор, пока ты не захочешь меня обнять»

Если вы пытаетесь дистанцироваться от ребенка, это унижает его. В таком случае он закроется от вас. И, наоборот, если вы даете ребенку время на размышления и относительную свободу действий, не уходя от него, вы будто говорите: «Если что — я рядом. Я всегда помогу тебе».

Если вы начнете разговаривать с ребенком правильно, у малыша никогда не появится страх перед вами. Он не испугается быть открытым по отношению к вам, и у него больше не останется поводов капризничать и устраивать истерики.

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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