Ещё
В челябинском детсаду для малышей-диабетиков открыли специальную группу с медперсоналом и особым меню
Далее:
Читайте также:
Ещё

В челябинском детсаду для малышей-диабетиков открыли специальную группу с медперсоналом и особым меню 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске открыли специальную детсадовскую группу для детей с сахарным диабетом. Такую идею реализовали в филиале детского сада № 17, который находится по адресу улица 40 лет Победы, 27б. Поддержку в реализации идеи оказал главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. Сейчас в группе 15 ребятишек от трех до семи лет.
— Главный врач поликлиники Антон Петрович Рыжий разработал проект специализированной группы и представил его в комитете по делам образования. Идею поддержали, — рассказала 74.ru заведующая детским садом Ирина Рыбалко. — С февраля мы начали готовить группу, продумывать вместе с врачами, как всё это будет, подготовили документы, получили лицензию и сегодня принимаем детей.
Теперь родители могут не переживать за состояние здоровья своих чад в садике. Для малышей разработали особое меню с минимальным содержанием углеводов. А присматривать за малышами вместе с воспитателями будут медсестры: следить за правильным питанием, уровнем сахара в крови и делать инъекции инсулина. Кроме того, в садик будет приходить врач-эндокринолог.
Хорошие новости: последние новости
Ольга Рожкова: "В детстве у меня была суперсила" Игорь Шипов: "Дед находил воду при помощи лозы — двух согнутых под прямым углом кусочков антенны". В преддверии Дня города в Челябинске пройдет парад мод
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем36
Виталина — о свадьбе с известным певцом14
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
«Свекровь дала ей месяц, чтобы выехать с ребенком»30
«Не дожили до такой радости, помогать некому»12
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
06:04
Как понять, что вы эмоционально истощены
Здоровье Психология
05:02
5 привычек, которые помогают выглядеть лучше
Красота
02:42
Российские знаменитости с детьми-школьниками
Звёзды Дети
03:21
Звездные аутисты, добившиеся успеха
Здоровье Звёзды
03:52
Жасмин рассекретила взрослого сына
Звёзды
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение