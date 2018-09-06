В челябинском детсаду для малышей-диабетиков открыли специальную группу с медперсоналом и особым меню

В Челябинске открыли специальную детсадовскую группу для детей с сахарным диабетом. Такую идею реализовали в филиале детского сада № 17, который находится по адресу улица 40 лет Победы, 27б. Поддержку в реализации идеи оказал главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий. Сейчас в группе 15 ребятишек от трех до семи лет.

— Главный врач поликлиники Антон Петрович Рыжий разработал проект специализированной группы и представил его в комитете по делам образования. Идею поддержали, — рассказала 74.ru заведующая детским садом Ирина Рыбалко. — С февраля мы начали готовить группу, продумывать вместе с врачами, как всё это будет, подготовили документы, получили лицензию и сегодня принимаем детей.

Теперь родители могут не переживать за состояние здоровья своих чад в садике. Для малышей разработали особое меню с минимальным содержанием углеводов. А присматривать за малышами вместе с воспитателями будут медсестры: следить за правильным питанием, уровнем сахара в крови и делать инъекции инсулина. Кроме того, в садик будет приходить врач-эндокринолог.