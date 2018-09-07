Ксения Бородина поделилась своими мыслями о детских сказках

Телеведущая Ксения Бородина решила высказать свое мнение о сказках, которые читает детям. По ее словам, количество жестокости в произведениях просто зашкаливает, и Ксения недоумевает, почему в мире так мало добрых сказок, которые не напугали бы не только малышей, но детей более старшего возраста, которые гораздо лучше понимают смысл прочитанного.

У многих из нас есть воспоминания о сказке, которая в детстве казалась пугающей. Благодаря чувствительности и живому воображению мысли о сюжете очень часто приводят к страху или даже ночным кошмарам. Читая сказки своим дочерям, младшей из которых всего 2 года, Ксения Бородина задалась вопросом, почему в большинстве своем детские сказки настолько жестоки, а порой и пугают малышей чуть не до слез. Сама Бородина хорошо запомнила французскую сказку о Синей Бороде — главный герой, бегающий за женой с ножом, очень впечатлил Ксению. Не меньше ее расстраивали и детские произведения Льва Толстого , которые тоже славятся невероятным «оптимизмом».

В пример Бородина привела сказку «Лев и собачка», в которой главные персонажи, лев, живущий в зверинце, и собака, которую хотели отдать ему на съедение, смогли подружиться. Однако вскоре собака погибла, а следом за ней от тоски умер и лев, перед тем убив другую собаку. Очевидно, что большинство детей расстроится от смерти невинных животных, однако сказка довольно популярна и по сей день. Другим произведением Толстого, которое Ксения запомнила с детства, была сказка «Косточка». По сюжету рассказа мальчик без разрешения съел никогда ранее не виданные сливы и не хотел признаваться в содеянном. Чтобы выяснить, кто из детей врет, отец сказал, что если ребенок съел косточку вместе со сливой, то он умрет и смог вывести испуганного сына на чистую воду, вызвав смех всей семьи.

«Вот поэтому я не удивляюсь, что у нас столько злых людей. Так мало у нас добрых и позитивных сказок, во всех либо кто-то умирает, либо унижения, либо глупость», — делает вывод Ксения. Телеведущей действительно нередко приходится сталкиваться с неприятными для нее людьми, в том числе среди ее собственных поклонников, которые часто позволяют себе очень резкую критику в адрес Бородиной. Порой ведущая даже готова «превентивно» нанести удар первой, чтобы подписчики не слишком расслаблялись в своих высказываниях.