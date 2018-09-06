Я — сам, он — сам: как родителю не стать жертвой непонимания с учителем

Когда праздничные линейки Дня знаний плавно перетекают в серые будни нового учебного года, важно сохранить позитивный настрой и готовность решать даже самые неприятные конфликты не только ученикам, а в особенности их родителям и преподавателям. Как не перегнуть палку и лучше понимать друг друга, как жить в мире и не исчерпать кредит доверия? Эксперты «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» назвали два главных секретных пункта, определяющих успешность общения родителей и учителей.

Первый пункт: половина пути к успешному общению родителей и педагогов — это изначальное доверие и уважение к профессии и личности преподавателя, его профессиональным умениям и навыкам.

Каким бы ни был родитель, его отношения с педагогом в начале знакомства чуть напряженные и осторожно-дистанцированные. Ведь не известно, каким окажется этот учитель. И тут не важно, идет ли речь о первой учительнице, или же о предметнике старшей школы. Но не стоит забывать, что от преподавателя в конечном итоге зависит даже не столько, как и какие знания освоит ученик, сколько мотивация к обучению. А образы любимых и нелюбимых учителей остаются в памяти надолго. Именно поэтому «я — Родитель» могу много знать, понимать, по-своему педагогически грамотно и житейски мудро выстраивать отношения со своим ребенком (детьми), но «он — Педагог», и я ему доверяю обучение своего ребенка, это его профессия — учить детей. Вот это доверие, его наличие или отсутствие, подтвержденность «действиями» или утрата по различным причинам, и есть одно из главных понятий, определяющих изначальную «окраску» отношения родителя к тому, кто будет учить ребенка.

Резерв доверия к учителю, или профессия не по призванию

Есть очень важный момент, о котором не очень принято говорить, но о котором все знают: если родитель не готов доверять педагогу изначально, не имеет резерва этого доверия, не способен преодолеть собственные возможные негативные ощущения от школы — это серьезнейшее препятствие к диалогу. И тут любому родителю важно знать, что нет таких педагогов, которые шли бы в школу с намерением причинить вред ребенку, или для того, чтобы не любить или даже ненавидеть детей, родителей и собственную профессию. Да, не все преподаватели выбирают профессию по призванию, и не все в ней успешны и счастливы — и это правда. Но какой бы ни была его мотивация, изначально зла детям ни один учитель не желает.

Уважение, поддержка и помощь…

Важно помнить, что педагоги очень нуждаются в доверии родителей (про детей разговор особый). И не только в доверии, но и в изначальном уважении не лично к нему, Андрею Петровичу или Наталье Ивановне, а к самой профессии. Не стоит сбрасывать со счетов и человеческое отношение. Ведь, любой педагог, кроме того, что он специалист и профессионал — живой человек, и это значит, что ему тоже необходимое живое человеческое общение, понимание, участие, поддержка, а иногда и помощь. А отношение к школе и педагогам в стиле «Вы должны…Это Ваша обязанность….» бессмысленно и не эффективно с самого начала общения. В конце концов, все же понимают, что любая подобная установка является бумерангом — "…да, я педагог обязан учить вашего ребенка, но не обязан терпеть его хамские выходки, дурные манеры, нерадивость и т.д. и т.п. … Правда, и «вы — Родитель», в свою очередь не обязаны…". Куда приведет подобный диалог — очевидно. Важно взаимоуважение, то есть, как минимум, признание возможности существования иной позиции и точки зрения и мнения, отличного от вашего.

Пункт второй, но не менее важный: обоснованное право педагога, как профессионала, на оценку. Важно понимать, что это оценка не самого ребенка (личности, характера и т.д.), а его знаний, умений, навыков, прилежания, усердия и даже мотивов. И в этом случае, «я — Родитель» могу быть глубоко не согласен с этой педагогической оценкой, как в частности, так и в общем. Но, при этом, даже если есть объективные причины и поводы к этому несогласию, существует еще и адекватный механизм его выражения. Обсуждение позиции, оценки и личности учителя в присутствии детей (кроме тех случаев, когда разговор идет «на троих: родитель, преподаватель, ребенок) недопустимо. Это не означает, что педагог, и его действия, вне критики. Но это должно быть со стороны родителей корректно по содержанию и по форме, а также по тону и стилю. Ведь, когда „мы — Взрослые“ учимся разговаривать между собой, защищая и защищаясь, обвиняя, порицая, выражая недовольство, подбирая эпитеты и выражения, вместе с этим вырабатываем и механизм общения с нашими детьми, вне зависимости от того, кем они нам приходятся — родными по крови или учениками.