В Магнитогорске наказали полицейских, забравших в отделение детей

ТАСС , 6 сентября. Сотрудники полиции, доставившие несовершеннолетних в отделение полиции в Магнитогорске, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры Челябинской области.

"Органами прокуратуры начальнику УМВД России по городу Магнитогорску внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за необоснованное доставление несовершеннолетних в отдел полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, восемь детей в возрасте от 7 до 11 лет шумели во дворе одного из жилых домов. На них в полицию пожаловался один из местных жителей. После этого приехали полицейские, которые забрали несовершеннолетних и отвезли их в отделение. Позже детей отпустили.

Как поясняет пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки в деятельности полиции выявлены «существенные нарушения законодательства». Полицейские доставили детей в полицию «без имеющихся на то весомых оснований, без установления обстоятельств произошедшего и без уведомления законных представителей несовершеннолетних».

Кроме того, сотрудники нарушили ПДД при перевозке детей, поскольку служебный автомобиль УАЗ не предназначен для такого количество людей, в нем отсутствуют детские удерживающие устройства.