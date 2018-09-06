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В Магнитогорске наказали полицейских, забравших в отделение детей
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В Магнитогорске наказали полицейских, забравших в отделение детей 

ТАСС + ещё 2 10 минут назад
Фото: 74.ru
ТАСС, 6 сентября. Сотрудники полиции, доставившие несовершеннолетних в отделение полиции в Магнитогорске, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе на сайте прокуратуры Челябинской области.
"Органами прокуратуры начальнику УМВД России по городу Магнитогорску внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за необоснованное доставление несовершеннолетних в отдел полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, восемь детей в возрасте от 7 до 11 лет шумели во дворе одного из жилых домов. На них в полицию пожаловался один из местных жителей. После этого приехали полицейские, которые забрали несовершеннолетних и отвезли их в отделение. Позже детей отпустили.
Как поясняет пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки в деятельности полиции выявлены «существенные нарушения законодательства». Полицейские доставили детей в полицию «без имеющихся на то весомых оснований, без установления обстоятельств произошедшего и без уведомления законных представителей несовершеннолетних».
Кроме того, сотрудники нарушили ПДД при перевозке детей, поскольку служебный автомобиль УАЗ не предназначен для такого количество людей, в нем отсутствуют детские удерживающие устройства.
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