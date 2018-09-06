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Полуторагодовалую девочку обнаружили в лифте многоквартирного дома в Ижевске
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Полуторагодовалую девочку обнаружили в лифте многоквартирного дома в Ижевске 

Izhlife + ещё 1 57 минут назад
Фото: Izhlife
Утром 5 сентября в одном из лифтов многоквартирного дома 55а по улице Тверской в Ижевске обнаружили девочку 1,5-2 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
На ребенке не было верхней одежды, видимых телесных повреждений приехавшие на место сотрудники полиции и следователи также не обнаружили.
Сейчас ребенка госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жильцов подъезда, устанавливают обстоятельства произошедшего и имена родителей девочки. Отмечается, что заявлений о пропаже ребенка в правоохранительные органы не поступало.
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