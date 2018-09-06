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В Челябинске стартовал форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет»
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В Челябинске стартовал форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет» 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен — РИА Новости. В Челябинске прошло открытие девятой всероссийской выставки-форума «Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет». В торжественной церемонии принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он поблагодарил всех участников форума и отметил важность проведения этого мероприятия для региона.
"Для нас это огромная честь собрать здесь, в Челябинске, одновременно столько неравнодушных людей, которые посвящают свою жизнь задаче делать наших детей счастливыми", — заявил Борис Дубровский.
Он также напомнил, что в 2017 году президент России объявил в стране десятилетие детства.
"Хочется верить, что это будет не только десятилетие детства, а чтобы это было столетие детства. Мы сейчас все вместе нарабатываем практики, чтобы это сложнейшая задача была выполнена, чтобы наши дети были счастливы", — заявил губернатор.
Кроме того, Борис Дубровский назвал символичным, что форум проходит с 5 по 7 сентября. 8 сентября в Челябинске отмечается День города, и, по словам губернатора, мероприятие является частью этого праздничного события.
"Эта неделя для нас в Челябинске является праздничной. И этот форум ‒ основное наше праздничное событие", — сказал губернатор.
В свою очередь председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева отметила, что в этом году форум является довольно представительной площадкой, в нем принимают участие представители большинства регионов России.
Ежегодная выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет» организуется в целях продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Выставка-форум является федеральной диалоговой площадкой, где создается уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности, обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства, распространения лучшего опыта, формирования и поддержки профессиональных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, повышения профессиональной компетентности специалистов.
Деловая программа выставки-форума включает более 100 мероприятий.
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