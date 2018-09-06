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Акция «Дети вместо цветов» установила рекорд по сумме собранных пожертвований
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Акция «Дети вместо цветов» установила рекорд по сумме собранных пожертвований 

Letidor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Letidor.ru
По предварительным данным, собрано больше 25 млн рублей.
Фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» подвели предварительные итоги акции «Дети вместо цветов». Пятый год мероприятия стал самым успешным и установил рекордное количество сборов и участников. В этом году заявок на участие в акции было почти 9 500 тысяч. Для сравнения, в прошлом году откликнулись 5 300 участников. В благотворительном мероприятии участвовало 10 стран.
Оказалось, что дети важнее десятков букетов не только в Москве и регионах — но и в Калифорнии, Нидерландах, Болгарии, Чехии, Белоруссии, Египте, Литве, Израиле, Швейцарии, США и Румынии,
— сообщается в Фонде.
По предварительным подсчетам, уже собрано 25 млн рублей. Эти деньги будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Напомним, участники акции в День знаний подарили учителям один цветок вместо целого букета. А сэкономленные средства переводились в фонды, помогающие семьям с тяжелобольными детьми по всей России. Окончательные итоги акции и подробный отчет Фонд опубликует в начале октября.
Фото: Facebook / Alexandr Buzovsky
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