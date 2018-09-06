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25 миллионов рублей в пользу больных детей собрала акция «Дети вместо цветов»
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25 миллионов рублей в пользу больных детей собрала акция «Дети вместо цветов» 

Аист на крыше 52 минуты назад
Фото: Аист на крыше
В благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли участие около 10 тысяч человек по всей России. По предварительным подсчетам, им удалось собрать 25 миллионов рублей, которые будут направлены в помощь больным детям.
Как сообщает «Афиша.Daily» со ссылкой на организаторов акции — фонд помощи детским хосписам «Вера», по сравнению с прошлым годом, в этот раз удалось собрать рекордные суммы.
Суть акции заключается в том, что вместо того, чтобы дарить учителю цветы от каждого ученика, родители покупали один букет от класса, а сэкономленные деньги жертвовали в помощь больным детям из разных регионов страны.
В этом году такая акция проходит уже в пятый раз и набирает все большую популярность. Окончательные итоги будут подведены в начале октября.
Источник фото: www.spletnik.ru
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