25 миллионов рублей в пользу больных детей собрала акция «Дети вместо цветов»

В благотворительной акции «Дети вместо цветов» приняли участие около 10 тысяч человек по всей России. По предварительным подсчетам, им удалось собрать 25 миллионов рублей, которые будут направлены в помощь больным детям.

Как сообщает «Афиша.Daily» со ссылкой на организаторов акции — фонд помощи детским хосписам «Вера», по сравнению с прошлым годом, в этот раз удалось собрать рекордные суммы.

Суть акции заключается в том, что вместо того, чтобы дарить учителю цветы от каждого ученика, родители покупали один букет от класса, а сэкономленные деньги жертвовали в помощь больным детям из разных регионов страны.

В этом году такая акция проходит уже в пятый раз и набирает все большую популярность. Окончательные итоги будут подведены в начале октября.

Источник фото: www.spletnik.ru