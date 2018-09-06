В Хабаровском крае детские реанимации открылись для родителей

Теперь родители могут посещать своих детей в реанимационной палате любого медицинского учреждения Хабаровского края. Регион присоединился к всероссийскому проекту «Открытая реанимация», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Сегодня московские эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) закончили объезд детских реанимационных отделений региона и консультации медицинских работников о лучших практиках пребывания родителей с детьми.

— Хабаровский край третьим в России начал реализацию проекта «Открытая реанимация» в феврале. Эта работа велась и ранее. Полученный опыт показал, что визиты родителей способствуют повышению психологического комфорта детей, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» министр здравоохранения региона Александр Витько. — По мнению московских коллег система в целом в нашем крае уже работает. Её нужно отлаживать и совершенствовать, что мы сейчас и делаем.

С этой целью 3 сентября было подписано пятистороннее соглашение по реализации проекта «Открытая реанимация» между министерством здравоохранения края, АСИ и тремы благотворительными фондами — «Вера», Константина Хабенского и «Детский паллиатив». В крае работают 5 отделений детской реанимации и интенсивной терапии в 4 учреждениях:

Детская краевая клиническая больница имени Пиотровича в Хабаровске

Перинатальный центр в Хабаровске

Городская больница №7 в Комсомольске-на-Амуре

Городская больница №2 в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме того, реанимационные койки и палаты есть в центральных районных больницах и других медучреждениях. Во всех больницах разработан регламент посещения пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также памятки для родителей о правилах посещения детей. Родители не просто посещают детей, но и участвуют в течение дня в уходе за ними: проводят гигиенические процедуры (в том числе купают), общаются с ними, берут на руки, кормят, находятся рядом с детьми столько времени, сколько считают необходимым.

— Как показал опыт, когда медработники грамотно и деликатно информируют родителей, а те в свою очередь ответственно выполняют все правила пребывания в реанимации, обоюдную пользу получают все: и дети, и их родители, и медицинский персонал, — добавил Александр Витько.