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В Волгоградской области на дне выгребной ямы нашли тело ребенка
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В Волгоградской области на дне выгребной ямы нашли тело ребенка 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
ВОЛГОГРАД, 6 сен — РИА Новости. Тело ребенка, который пропал во вторник в Волгоградской области, нашли на дне выгребной ямы, сообщает в четверг управление СК по региону.
По данным ведомства, 5 сентября в полицию обратилась жительница Быковского района Волгоградской области о пропаже своего шестилетнего внука, который ушел гулять накануне вечером и не вернулся. Тело ребенка нашли после откачки содержимого отстойника местного кафе. Выгребная яма была накрыта обычным листом ДСП.
"Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает в релизе управление СК по Волгоградской области.
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