В Крюково ребятам помогли собраться в школу

Перед началом учебного года управа района Крюково и Совет депутатов муниципального округа Крюково, совместно с ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково» и ГБУ «М Клуб» провели традиционную общегородскую благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу!».

Акция проводится по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для оказания дополнительной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В прошлом году в акции «Соберем ребенка в школу!» приняли участие более 6 тысяч москвичей. Представители 473 коммерческих и торговых организаций передали детям благотворительную

помощь. Было собрано свыше 310 тысяч школьно-письменных и канцелярских принадлежностей, предметов для учебы, а также более 3,5 тысяч книг, 5 тонн одежды, почти 2 тысячи пар обуви, более 2,5 тысяч ранцев, около 170 единиц спортинвентаря, почти 2 тысячи игрушек, 400 развивающих игр и другое.

Поступившая благотворительная помощь позволила оказать адресную социальную поддержку к новому учебному году 9914 наиболее нуждающимся семьям, из которых 4395 — многодетные; 880 — воспитывающие детей-инвалидов; 221 — опекунские; 2202 — неполные; 236 — в составе которых есть безработный родитель; 1980 — другие нуждающиеся семьи.

В течение недели перед проведением заключительного праздника для будущих школьников в Отделение социальной помощи семье и детям (корпус 2014) жители района приносили одежду, игрушки, книги, школьные принадлежности и спортивные товары.

На площади перед торговым центром «Столица» в 14 микрорайоне прошла праздничная программа, посвященная началу учебного года. Первый заместитель главы управы Крюково Евгений Ковшенков , глава муниципального округа Крюково Наталия Федотова , депутаты Совета депутатов Крюково и директор ТЦ «Столица» подарили детям новенькие рюкзачки и канцелярские товары, предоставленные торговым центром.

Веселые аниматоры из ГБУ «М Клуб» устроили детям танцевальные конкурсы, занимательные викторины и мастер-классы. Вместе со школьниками веселились их младшие братишки и сестренки.