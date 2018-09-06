В офисах появятся детские комнаты

Как сообщают «Известия» российские труженицы смогут ходить работу вместе с детьми. Работодатели будут организовать детские комнаты прямо в здании организации. Минтруд выступил с такой инициативой и ждет от бизнеса идеи по реализации такой программы. Коммерсанты считают для этого необходимы госсубсидии, ибо помещения для детей должны соответствовать все требованиям СанПиН, а для этого нужны немалые средства.

Кроме того, в целью трудоустройства женщин планируются, наконец, решить проблему с яслями для детей от 1,5 до 3 лет. Напомним, что сейчас пособия женщинам, которые сидят с детьми такого возраста составляет смешную сумму 50 рублей. Поэтому при всем желании заниматься семьей, женщине необходимо вернуться на работу.

Также чиновники планируют потратить деньги на создание групп по уходу за детьми более младшего возраста. Видимо для того, что наши женщины сразу после роддома смогли приступить к труду на благо родины.